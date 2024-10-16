Глава госкомиссии по делам религии КР встретился с послом США в Кыргызстане

Сегодня, 16 октября, директор Государственной комиссии по делам религии КР Азамат Юсупов встретился с послом США в Кыргызстане Лесли Вигери.

На встрече Лесли Вигери отметил важность свободы вероисповедания и борьбы с экстремизмом в Кыргызстане, а также выразил заинтересованность в работе Госкомиссии по делам религии КР в сфере защиты прав малых религиозных организаций с небольшим количеством приверженцев.

В свою очередь Азамат Юсупов указал на уникальную модель религиозной свободы, которую смогла сформировать Кыргызская Республика в Центральной Азии, подчеркивая, что государство одинаково относится ко всем конфессиям в соответствии с законами КР.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.