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Глава госкомиссии по делам религии КР встретился с послом США в Кыргызстане

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сегодня, 16 октября, директор Государственной комиссии по делам религии КР Азамат Юсупов встретился с послом США в Кыргызстане Лесли Вигери.

На встрече Лесли Вигери отметил важность свободы вероисповедания и борьбы с экстремизмом в Кыргызстане, а также выразил заинтересованность в работе Госкомиссии по делам религии КР в сфере защиты прав малых религиозных организаций с небольшим количеством приверженцев.

В свою очередь Азамат Юсупов указал на уникальную модель религиозной свободы, которую смогла сформировать Кыргызская Республика в Центральной Азии, подчеркивая, что государство одинаково относится ко всем конфессиям в соответствии с законами КР.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.


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URL: https://www.vb.kg/440219
Теги:
Госкомиссия по делам религий, религия, США, Кыргызстан, посол
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