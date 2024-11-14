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Очередное пришествие Атамбаева явно готовится

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- Канат Кожоев
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Партия "Ата-Журт" на этот раз не участвует ни в каких выборах. Об этом ранее, напомним, заявил ее лидер, глава ГКНБ генерал Ташиев. Из чего он исходил и чем руководствовался – понятно. Об этом он тоже неоднократно говорил. Выборы в Кыргызстане отныне должны проходить честно, чисто и прозрачно, без какой бы то ни было коррупционной или криминальной составляющей, без давления и привлечения так называемого административного ресурса.

С этой точки зрения генерал абсолютно прав, и его принципиальная позиция заслуживает всяческого уважения. С другой точки зрения, "вычеркиванием" "Ата-Журта" и как бы вычеркиванием из выборного процесса давления со стороны президента и ГКНБ Камчыбек Кыдыршаевич невольно расчистил дорогу тем, кто не столь щепетилен и никогда не откажется побороться за власть – любыми доступными способами и методами.

Совсем скоро, 17 ноября, состоятся выборы депутатов местных кенешей. В Бишкеке (а столица, как известно, диктует "моду" всей стране) за депутатские мандаты борятся как представители мало известных партий, так и матерые социал-демократы. У которых на общем фоне (общий фон – это "Жаны куч – Новая сила", социально-политическая партия "Надежда народа" и подобные молодые, никак пока не показавшие себя) есть реальные шансы получить большинство голосов избирателей и, соответственно, большинство голосов в парламенте.

СДПК (ныне – партия "Социал-демократы") слегка изменила название, но не суть. Официальный сайт эсдеков предваряет нечто вроде программного заявления: "Социал-демократы – оппозиционная партия Кыргызстана, которая готова под своим флагом объединить все прогрессивные силы и добиться системных изменений". Что такое оппозиционная – ясно. Какие силы они готовы объединить и каких именно изменений добиться? Что есть в понимании эсдеков системные изменения? Каким путем можно их достичь? Все размыто, туманно и неопределенно. Партия СДПК уже была у власти в лице экс-президента Алмазбека Атамбаева, а системных изменений кыргызстанцы так и не дождались.

Алмазбек Шаршенович Атамбаев – борец и боец. Этого у него не отнять. Он действительно готов биться "до упора", другой вопрос – за что? И его слова перед отбытием в Испанию – "Я вернусь" - что это? Это желание добиться для Кыргызстана тех самых "системных изменений", которым он не сумел подвергнуть республику за годы своего президентства, или банальное стремление к реваншу? Мечта отомстить всем своим обидчикам? Жажда во что бы то ни стало доказать всем и каждому, что он, Атамбаев, еще чего-то стоит и рано его сбрасывать со счетов?

Скорее всего – второе. И, учитывая, что очередное пришествие Атамбаева явно готовится, - это совсем не радует. Кыргызстану необходим сейчас совсем другой "начальник".

Откуда взялось предположение, что Атамбаев пойдет в январе 2027 года на президентские выборы? Да все оттуда же. Во-первых, его иронично-зловещее терминаторовское обещание I"ll be back. Во-вторых, не утихающая активность его сопартийцев, резонно усилившаяся накануне выборов. В-третьих, странное молчание. Атамбаев, обычно видный и слышный издалека, сейчас поймал тишину, похожую на затишье перед бурей. Сомнений практически нет: он поднакопил силы и подготовился к президентской гонке. Предполагаемую победу в которой ему обеспечат товарищи по партии.

Не будем лукавить: на ноябрьских выборах в местные кенеши у эсдеков есть хорошие шансы получить количество мандатов, позволяющее диктовать свою волю хотя бы в пределах Бишкека. Хорошо известные кыргызстанцам президентские и пропрезидентские партии благодаря ташиевскому благородству в гонке не участвуют, значит, социал-демократам и карты в руки.

Где победа в местных выборах - там недалеко до победы и в выборах в Жогорку Кенеш. А тут даже сроки играют эсдекам на руку. В конце 2026-го-начале 2027-го гг. в Кыргызстане ожидается парадоксальная ситуация: срок полномочий депутатов седьмого созыва ЖК истекает 29 декабря 2026-го, а срок полномочий президента – 10 января 2027-го. Не день в день, но очень близко. Причем, что немаловажно, сначала, по логике, должны пройти выборы в Жогорку Кенеш, а через несколько дней – президентские.

Обычно, по словам главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой, все происходит наоборот: выбирается президент, который и назначает парламентские выборы. А что нас ожидает в начале 2027 года?

Предположим, сначала состоятся-таки выборы парламентские. Которые, если вспомнить историю независимого Кыргызстана, ни разу не обошлись без скандала и многодневной неразберихи. Недовольство, митинги-пикеты, столкновения, разброд и шатания вполне могут затянуться и не успеть прекратиться до выборов президента. Что тогда? Кто будет уполномочен наводить порядок в стране, если один глава государства уже "просрочен", а другой еще не назначен? Не рискуем ли скатиться в пропасть хаоса и анархии?

Предположим также, что большинство во вновь избранном парламенте займут социал-демократы (что весьма вероятно при отсутствии противовеса в виде того же "Ата-Журта"). И вот – Алмазбек Атамбаев на лихом коне, победителем, на полном основании выдвигается в лидеры государства…

Опять-таки – неразбериха, разброд, шатания и, не дай Аллах, очередная революция, которую республика может и не пережить…

Это только кажется, что 2027 год – где-то там. Он совсем рядом. И задумываться о том, что и как может случиться, надо уже сейчас. Сценарий – вполне вероятный. Прогнозы в случае, если он сработает, - мрачноватые и отнюдь не оптимистичные. Будем ждать и смотреть.


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URL: https://www.vb.kg/440317
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Камчыбек Ташиев, выборы, парламент, президент, революция, ГКНБ, СДПК
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Комментарии
Maxim
23.10.2024, 04:09

Я иностранец. Долгое время жил и работал в Москве. Были у меня хорошие друзья и знакомые из Кыргызстана. Очень добрые, сильные и светлые люди в вашей стране. Слежу за событиями у вас. Скажу с уважением, что мне кажется стратегической ошибкой отказ от участия в выборах со стороны уважаемого руководства Ата-Журта. В Центральной Америке есть страна: Эль Сальвадор. Народ выбрал подавляющим большинством в парламент людей-сторонников их президента Букеле - хорошего, честного и справедливого лидера. Таким образом они принимают законы и другие акты в поддержку президента и во благо всего народа.

Иначе нельзя было. "Оппозиция" не дремлет.

Пожалуйста: переумайте и к будущим выборам в ваш парламент пустите партию Ташиева и Жапарова и выбирайте достойных сынов и дочерей своей страны.

Берегите свою прекрасную страну Кыргызстан.

М уважением,

Макс

buenamigo@mail.ru

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Жалоба модератору
Уултай Дайракунова
26.10.2024, 19:34

Спасибо за комментарий. Народ Кыргызстана видит какую титаническую работу по всем направлениям делает сегодня наша истинно народная власть. Мы за нашу власть!!

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