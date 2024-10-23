В Бишкеке прошел турнир по армейскому рукопашному бою

В городе Бишкек прошел турнир по армейскому рукопашному бою среди юношей, юниоров и молодёжи, посвященный памяти Героя Советского Союза, генерал-майора Даира Асанова. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, в турнире приняли участие свыше 300 спортсменов, а также более 20 команд из Кыргызстана, Казахстана и России.
Отметим, что призовой фонд соревнований составил свыше 300 тысяч сомов.
Целью турнира является популяризация армейского рукопашного боя КР, подготовка молодежи к службе в армии, в милиции и в силовых структурах, повышение спортивного мастерства, а также продвижение спорта и здорового образа жизни среди молодежи.
Общекомандный зачет (молодёжь):
1 место - "Бору Баткен";
2 место - "Скорпион" (Токмак);
3 место - Национальная Гвардия.
Юноши и юниоры:
1 место - КНВЛ;
2 место - СК "Жолборс Тайм";
3 место - СК "Ак Барс".