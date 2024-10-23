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В Бишкеке прошел турнир по армейскому рукопашному бою

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В городе Бишкек прошел турнир по армейскому рукопашному бою среди юношей, юниоров и молодёжи, посвященный памяти Героя Советского Союза, генерал-майора Даира Асанова. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в турнире приняли участие свыше 300 спортсменов, а также более 20 команд из Кыргызстана, Казахстана и России.

Отметим, что призовой фонд соревнований составил свыше 300 тысяч сомов.

Целью турнира является популяризация армейского рукопашного боя КР, подготовка молодежи к службе в армии, в милиции и в силовых структурах, повышение спортивного мастерства, а также продвижение спорта и здорового образа жизни среди молодежи.

Общекомандный зачет (молодёжь):

1 место - "Бору Баткен";

2 место - "Скорпион" (Токмак);

3 место - Национальная Гвардия.

Юноши и юниоры:

1 место - КНВЛ;

2 место - СК "Жолборс Тайм";

3 место - СК "Ак Барс".


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URL: https://www.vb.kg/440331
Теги:
рукопашный бой, Бишкек, Соревнования
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