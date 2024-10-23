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Утвержден список победителей конкурса на руководителей детсадов КР

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22 октября издан приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики "О результатах конкурса на вакантные места руководителей дошкольных образовательных организаций Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данным приказом утвержден список победителей конкурса на вакантные места руководителей дошкольных образовательных организаций Кыргызской Республики.

В список вошли 30 претендентов из города Бишкека, Нарынской области – 6, Таласской области – 8, Чуйской области – 26, Иссык-Кульской области – 5.


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URL: https://www.vb.kg/440340
Теги:
детский сад, Кыргызстан, Министерство образования
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