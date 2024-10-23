Утвержден список победителей конкурса на руководителей детсадов КР

22 октября издан приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики "О результатах конкурса на вакантные места руководителей дошкольных образовательных организаций Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данным приказом утвержден список победителей конкурса на вакантные места руководителей дошкольных образовательных организаций Кыргызской Республики.

В список вошли 30 претендентов из города Бишкека, Нарынской области – 6, Таласской области – 8, Чуйской области – 26, Иссык-Кульской области – 5.