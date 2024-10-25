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Джамиля Джаманбаева затронула тему ранних браков на Азиатском форуме

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Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева на заседании Азиатско-Тихоокеанского ежегодного форума национальных правозащитных учреждений в Бангкоке (Таиланд) подняла вопрос гендерного равенства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Она отметила, что Институт Омбудсмена Кыргызстана уделяет особое внимание защите прав женщин.

"В Кыргызстане девушки из малоимущих семей, дети мигрантов, а также круглые и полусироты вынуждены выходить замуж в раннем возрасте. Поэтому среди уязвимых слоев населения проблема гендерного неравенства остается актуальной", - заявила Джаманбаева.

Кроме гендерного равенства и ранних браков, на форуме также обсуждались вопросы влияния глобального изменения климата на права человека.

Азиатско-Тихоокеанский форум является крупнейшим региональным объединением, целью которого является продвижение прав человека в регионе и содействие развитию и укреплению национальных правозащитных институтов в странах-участницах через координацию международного сотрудничества, обучение и распространение опыта и ресурсов.

В состав форума входят представители правозащитных организаций 26 стран. Из них 16 государств являются полноценными членами с статусом "А", у девяти - статус "Б". У Афганистана статус независимого члена.

В 2012 году Глобальный альянс национальных правозащитных учреждений присвоил Омбудсмену Кыргызской Республики статус "Б", что ограничивает ее деятельность в рамках форума: Джаманбаева может только участвовать в заседаниях, но не имеет права голоса и не может занимать руководящие должности.


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URL: https://www.vb.kg/440388
Теги:
форум, Кыргызстан, акыйкатчы, женщины
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