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МИД КР призывает предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке

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Кыргызская Республика выражает свою обеспокоенность в связи с угрозой эскалации конфликта между Ираном и Израилем, которая подрывает региональную стабильность и способствует дальнейшему росту напряженности между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В этой связи, Кыргызская Республика призывает стороны воздержаться от дальнейших военных действий и предотвратить угрозу дестабилизации ситуации на всем Ближнем Востоке.

Кыргызская Республика выступает за консолидацию усилий мирового сообщества, прежде всего, Совета Безопасности ООН, по скорейшему и полному прекращению военных действий в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/440428
Теги:
Израиль, Иран, Кыргызстан, МИД
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