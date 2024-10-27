МИД КР призывает предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке

Кыргызская Республика выражает свою обеспокоенность в связи с угрозой эскалации конфликта между Ираном и Израилем, которая подрывает региональную стабильность и способствует дальнейшему росту напряженности между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В этой связи, Кыргызская Республика призывает стороны воздержаться от дальнейших военных действий и предотвратить угрозу дестабилизации ситуации на всем Ближнем Востоке.

Кыргызская Республика выступает за консолидацию усилий мирового сообщества, прежде всего, Совета Безопасности ООН, по скорейшему и полному прекращению военных действий в регионе.