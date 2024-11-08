Темирлан Султанбеков "послал на три буквы" своих сопартийцев?

В Сети появилось видео, на котором члены политической партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков, Алга Кылычев, Таалай Темиркулов, Султан Абдуллажанов будучи в нетрезвом состоянии обращаются к своим сопартийцам.

"Социал-демократам, которые находятся в Бишкеке, счастливой работы на поле. А мы улетаем", - говорит на видео Султан Абдуллажанов.

"Идите на х...", - добавляет лидер "Социал-демократов" Темирлан Султанбеков.

Видео с участием членов СДК вызвало возмущение у некоторых кыргызстанцев.

"От своего шефа АША недалеко ушли. Тот тоже любил за воротник заложить. И они еще хотят быть депутатами", - написал один из пользователей интернета.