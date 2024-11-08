Погода
$ 86.12 - 86.58
€ 92.55 - 93.55

Темирлан Султанбеков "послал на три буквы" своих сопартийцев?

383  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Сети появилось видео, на котором члены политической партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков, Алга Кылычев, Таалай Темиркулов, Султан Абдуллажанов будучи в нетрезвом состоянии обращаются к своим сопартийцам.

"Социал-демократам, которые находятся в Бишкеке, счастливой работы на поле. А мы улетаем", - говорит на видео Султан Абдуллажанов.

"Идите на х...", - добавляет лидер "Социал-демократов" Темирлан Султанбеков.

Видео с участием членов СДК вызвало возмущение у некоторых кыргызстанцев.

"От своего шефа АША недалеко ушли. Тот тоже любил за воротник заложить. И они еще хотят быть депутатами", - написал один из пользователей интернета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440689
Теги:
Алмазбек Атамбаев, СДПК, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  