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Садыр Жапаров провел совещание с религиозными деятелями

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел совещание с религиозными деятелями для обсуждения проекта закона "О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике" в новой редакции.

Как сообщили в пресс-службе президента, в ходе совещания глава государства отметил, что в проект закона вносятся дополнительные поправки, многие из которых уже обсуждались с представителями духовенства на предыдущих встречах. Он подчеркнул важность окончательного согласования всех поправок перед направлением законопроекта в Жогорку Кенеш.

Президент также вкратце остановился на предыстории законопроекта, отметив, что инициатива внесения поправок, предложенная Государственной комиссией по делам религий два месяца назад, вызвала в обществе резонанс и порой радикальные отклики.

Садыр Жапаров констатировал, что государство не вмешивается в религиозные дела, и религиозные деятели не должны вмешиваться в дела государства.

Он обозначил, что в этом и заключается принцип светскости. Однако, в Духовном управлении мусульман Кыргызстана и религиозной сфере в целом, сейчас существует беспорядок, который проявляется в отсутствии уважения к Муфтияту и Совету аалымов.

Глава государства привел в пример сферу государственного управления с 2010 по 2020 годы, когда "перетягивание каната" едва не привело к дестабилизации страны. Он отметил, что в 2020 году была начата работа по пересмотру основного закона, а затем и по изменению всех законов, что привело к наведению порядка в стране и позволило ей встать на путь развития.

Президент отметил, что подобным образом, необходимо было разработать проект закона "О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике" в новой редакции для укрепления позиции Муфтията и Совета аалымов. Он подчеркнул, что, как и в случае с государственными реформами, новая редакция законопроекта позволит обеспечить порядок регулирования всеми конфессиями страны, в частности, единство среди мусульман.

Глава государства также подчеркнул, что борьба с радикальными элементами требует поддержки религиозных деятелей. Он сказал, что именно Муфтият должен наставлять тех, кто отклонился от истинного пути, через проповеди и наставления, т.е. через "даават". При этом он заверил, что "даават" ни в коем случае не запрещается и, напротив, он же доказал свою положительную роль в обществе.

По итогам совещания президент Садыр Жапаров призвал участников к дальнейшему обсуждению законопроекта и предложил вносить свои поправки, чтобы доработанный и всесторонне обсужденный проект мог быть представлен в Жогорку Кенеш.

Религиозные деятели, в свою очередь, отметили, что на протяжении последних двух месяцев проект неоднократно обсуждался, и в ходе доработки их предложения были учтены. В рамках сегодняшнего совещания также со стороны участников были озвучены дополнительные предложения, которые вошли в текст законопроекта.


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URL: https://www.vb.kg/440697
Теги:
Госкомиссия по делам религий, религия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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