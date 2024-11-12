Кыргызстан сумел достичь значительного прогресса в улучшении инвестклимата

Благодаря своему стратегическому положению и богатым природным ресурсам Кыргызстан открыт для инвестиций в такие сектора, как сельское хозяйство, туризм, горная промышленность и IT. Об этом на встрече с журналистами, посвященной итогам 9 месяцев 2024 года Нацагентства, заявил директор Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Талантбек Иманов.

По его словам, их ведомство с инвесторами работает круглосуточно.

"Кыргызстан укрепляет связи с партнерами и заключает двусторонние и многосторонние соглашения, направленные на создание выгодных условий для инвесторов. Понимая, что у инвесторов есть множество альтернатив, мы стремимся создать такие условия, при которых они выберут именно нашу страну. Мы работаем с каждым инвестором.

С инвесторами мы работаем 24/7. Мы уверены, что совместными усилиями сможем превратить Кыргызстан в привлекательную площадку для инвестиций и новых бизнес-идей", - сказал Иманов.

Глава Нацагентства особо отметил, что Кыргызстан сумел достичь значительного прогресса в улучшении инвестиционного климата благодаря активной поддержке бизнеса со стороны государства и изменениям в законодательстве.

"С инвесторами работаем тесно и разъясняем все условия сотрудничества заранее. Инвесторы доверяют Кыргызстану. Особое значение для экономики имеет поддержка бизнес-среды на законодательном уровне. Проводимые реформы способствуют открытию новых производств, упрощению административных процедур и повышению прозрачности в работе с бизнесом - все это стало основой для улучшения инвестиционного климата. Национальное агентство по инвестициям открыто для диалога и готово оказывать поддержку каждому инвестору, заинтересованному в реализации проектов в нашей стране", - добавил он.

В подтверждение своих слов представители Нацагентства по инвестициям предоставили данные за 2024 год, согласно которым выходит, что на сегодняшний день ведомство сопровождает 12 инвестиционных проектов на общую сумму 5,255 млрд долларов, из которых уже освоено 43,3 млн. долларов.

"По данным Национального статистического комитета КР, приток прямых иностранных инвестиций за первые 6 месяцев 2024 года составил 462,2 млн. долларов США, что на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда объем ПИИ составил 429,1 млн. долларов США.

В I полугодии 2024 года главными инвесторами стали Китай с вложением – 109 млн долларов, что составляет 23,6% от общего объема вложений, Россия – 108 млн долларов (23,5%), и Турция – 61 млн долларов (13,3%).

Основными направлениями притока инвестиций являются следующие сферы:

- Обрабатывающая промышленность: 168,6 млн долларов (36,5% от общего объема),

- Добыча полезных ископаемых: 67,1 млн долларов (14,5%),

- Оптовая и розничная торговля: 85,9 млн долларов (18,6%)", - рассказали представители Нацагентства.

Из этих 12 инвестпроектов уже в 2024 году при поддержке Национального агентства по инвестициям были запущены два крупных проекта:

- Нефтеперерабатывающий завод ОсОО "Чайна Петроль Компани "Джунда". Инвестиционное соглашение было заключено Национальным агентством 2 июля 2024 года.

- Текстильная фабрика ОсОО "Зилан Эверсун Текстиль". Открытие завода произошло в рамках визита президента КР Садыра Жапарова в Узбекистан 18 июля текущего года.

Остальные 10 инвестиционных проектов находятся на стадии разработки, из которых одним из крупнейших является строительство торгово-логистического города "Манас" на сумму в размере более 4 млрд долларов. Инвестором является ОсОО "Кыргызско-китайский инвестиционный холдинг". В ближайшее время уже запланировано начало геолого-разведочных изысканий на территории проекта.