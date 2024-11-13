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Наш пресс-тур по Каппадокии начался с танца вращающихся дервишей

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- Назгуль Абдыразакова
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Группа журналистов из Кыргызстана отправилась в захватывающий пресс-тур по Каппадокии - региону в Турции, известного своим уникальным ландшафтом, богатой историей и культурным наследием.

Первая остановка - величественный караван-сарай, построенный в 1249 году, который сегодня стал культурным центром Каппадокии и неофициальным храмом дервишей. Здесь можно окунуться в атмосферу прошлого, приобрести сувениры - брелки и магниты, выполненные в традиционном стиле, и почувствовать дух древних путников, которые останавливались здесь на своем пути.

Особым событием стало выступление дервишей - таинственный танец, который стал своего рода одним из узнаваемых культурных символов Турции. Программа начинается с ритуала, и в этот момент, как оказалось, запрещено фотографировать или снимать на видео. Однако, в конце представления дервиши выходят повторно, чтобы зрители могли запечатлеть это магическое движение на фото и видео.

Танец дервишей - проходит в полной тишине. Перед выступлением дервиши снимают черные мантии, а их обувь напоминают традиционные кожаные масы. Их головные уборы - сикке, символизирующие надгробия, а белые одежды - кефен, что означает "саван". Эти элементы подчеркивают смысл танца - круговорот жизни и смерти, движение всего сущего в мире. Зрелище завораживает и переносит в совершенно иной мир, где тело и душа соединяются, чтобы продемонстрировать гармонию бытия.

Для справки: Танец дервишей - был создан древним философом Джелаледдином Руми в XIII веке. В ритуальном танце участвуют не артисты, а настоящие монахи, отшельники и религиозные философы. Таким образом, во время кружения они общаются с Богом и избавляются от накопившейся негативной энергии.


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URL: https://www.vb.kg/440766
Теги:
религия, танцы, Турция
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