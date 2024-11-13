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Президент – СМИ: "Не очерняйте свою страну ради статуса "беженца" в США"

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- Азиз Осмонов
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Некоторые "псевдожурналисты и псевдоблогеры" говорят, что нет свободы слова, что на них оказывается давление. В ответ я хочу сказать: избирайтесь делегатами Курултая от своего района, города, села. Покажите своё уважение перед народом и задавайте власти любые вопросы. Об этом на своей странице в соцсетях написал президент КР Садыр Жапаров.

Он отметил, что у властей нет вопросов и проблем, от которых мы бы уклонялись.

"Чтобы избежать разговоров о "дежурном Курултае" и избранных "дежурных" делегатах, всем тем "блогерам, журналистам, активистам, умникам", которые недовольны властью, - избирайтесь делегатами Народного Курултая и задавайте любые вопросы, высказывайте мнения и критику в прямом эфире. Власть и государственные структуры не будут вмешиваться в выборы делегатов Курултая. Народный Курултай - это диалог между властью и народом. Какой ещё диалог вам нужен? Проблемы, обозначенные на прошлых Курултаях, мы решаем. Озвучивались вопросы по школам, детским садам и строительству жилья. Вы знаете, какие работы проводятся и уже проведены в этом направлении. На всё, включая жалобы на плохие дороги, отсутствие инфраструктуры и другие вопросы, мы обращаем внимание и работаем", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Он заявил, что свобода слова в Кыргызстане была и будет.

"Говорите, что хотите, открыто. Все говорят. Никто никому не запрещает. Это касается "Азаттыка", "Кактуса", "Политклиники", "Клоопа". Главное - не лгите, не наговаривайте на других, не задевайте чью-то честь, не распространяйте ложную информацию, подстрекающую народ, не очерняйте свою страну ради получения статуса "беженца" в странах Европы и Америки", - добавил глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/440779
Теги:
СМИ, США, Кыргызстан, деньги
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