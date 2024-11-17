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Политический проект Атамбаева в Кыргызстане завершается

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- Канат Кожоев
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Политические партии, движения, силы, за которыми стоят олигархи, уходят в прошлое. Сегодняшние выборы – тому подтверждение.

14 февраля прошлого года экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отметил День влюбленных выходом из тюрьмы. Как получилось, что с него, приговоренного в 2020 году к одиннадцати годам лишения свободы, вдруг сняли обвинения и дали возможность уехать на курорты солнечной Испании? Вышел ли он на свободу, как положено, с чистой совестью?

С Атамбаевым случилось примерно то же самое, что в 2013 году с кримавторитетом Азизом Батукаевым, который освободился по липовой справке о сильно пошатнувшемся здоровье. И за незаконное освобождение которого Атамбаев получил внушительный срок.

Разница в том, что Батукаев вышел тихо. Тихо уехал и затерялся где-то на российских просторах. "Смертельная болезнь" его чудесным образом излечилась, сейчас он, насколько известно, жив, здоров и находится в прекрасной форме. Живет вроде бы у себя в Чечне, время от времени посещая воровские сходки где-то за пределами России. Кыргызстанцы его не видят и ничего о нем не слышат.

Атамбаев освобождался, не будучи при смерти, однако с диагнозами. Три с лишним года колонии мало кому пойдут на пользу. Но освобождался он иначе. Громко, пафосно. С раздачей интервью и обещаниями скорого возвращения. Пока официально не вернулся, но продолжал активно влиять из испанского далека на общественно-политическую жизнь Кыргызстана через своих птенцов, приподнявших и отряхнувших оброненное им знамя.

Маленькая ремарка. Не приди к власти Садыр Жапаров – Алмазбек Шаршенович, скорее всего, сидел бы от звонка до звонка. У его вероломного друга (Жээнбекова) с состраданием как-то не очень. Так вот казалось бы: пошли тебе навстречу, вошли в твое незавидное положение, дали возможность освободиться, подлечиться и задышать полной грудью – дыши! Загорай на Ибице, не спеша прогуливайся по улочкам Барселоны, общайся с камрадами по Социнтерну… На родине-то успел таких дел наворотить, что там тебя и рады бы забыть, да не получится. Совершенно ни к чему лишние напоминания.

Но Алмазбек Шаршенович не таков, чтобы вовремя откланяться и уйти за кулисы политической арены. Как же он уйдет, он же Терминатор! Вот и продолжил дистанционное управление оставшимися в Кыргызстане бывшими сопартийцами. И немолодыми, умудренными опытом, которым вроде бы давно пора понять, что они не к месту и не ко времени, и тоже уйти в тень. И молодыми, которым, по идее, надо строить свою жизнь и карьеру в соответствии с новыми реалиями.

"Моего сына буквально сорвали с моих рук, - обратился к руководству страны отец нынешнего главного эсдека Темирлана Султанбекова, задержанного по обвинению в подкупе избирателей и объявившего голодовку. – Я крайне обеспокоен за безопасность Темирлана".

Полковник Медетбек Султанбеков – ветеран Вооруженных сил Кыргызстана, участник миротворческой операции на кыргызско-таджикской границе, баткенских и ошских событий, заслуженный и уважаемый человек. Отца, безусловно, жалко. Но не лукавит ли он, говоря о том, что привил своему сыну честность, чувство справедливости и желание служить во благо кыргызского народа? У Темирлана Медетбековича, видимо, какие-то собственные представления о честности и справедливости. Потому что задержан он отнюдь не по политическим мотивам. Его дело – чистая уголовщина, как и дело его сопартиек Ирины Карамушкиной и Розы Турксевер.

А ответственность за все, что с ним сейчас происходит и будет происходить дальше, целиком и полностью лежит на его втором "отце", руководителе и вдохновителе – Алмазбеке Атамбаеве. Это Атамбаев своими наставлениями и личным примером толкнул верившую ему молодежь в сторону беззакония и бесчестия.

Накануне выборов, напомним, Главное управление уголовного розыска МВД Кыргызстана сообщило об аресте семерых граждан, подозреваемых в подготовке массовых беспорядков. Что такое массовые беспорядки – увы, отлично знает и помнит каждый кыргызстанец. Погромы, грабежи, избиения, убийства, как итог – государственный переворот… И планировалось это все как раз на день выборов в месные кенеши, 17 ноября. Организатором оказался бывший заместитель генерального прокурора КР Кубан Адыл уулу.

На этом фоне вполне органично смотрятся странные, на первый взгляд, телодвижения эсдеков – и касающиеся подкупа, и связанные с якобы избиением их агитатора, и прочие провокации.

Это все – вполне в духе и стиле Алмазбека Шаршеновича со товарищи: шум, гам, вызывающее поведение, буза, ведущая к так называемой "революции". "Революция" в их понимании – это государственный переворот со сменой власти, а единственная "справедливая" власть в их представлении – это власть Атамбаева и его соратников.

Интересный факт: даже зарубежные исследователи, пристально изучающие обстановку в Кыргызстане, признают: за последние год-два ситуация значительно изменилась к лучшему. В стране происходит то, в чем она давно нуждалась, - наведение ПОРЯДКА. Это касается абсолютно всех сфер жизни. Душится коррупция, обезглавливается и загоняется под плинтус криминал, активно идет строительство, развивается образование…

Что же не дает покоя добровольному изгнаннику Атамбаеву, если он действительно болеет не за собственную карьеру, а за благополучие родной страны? Смотреть бы из Испании да радоваться. И поумерить пыл своих кыргызстанских последователей, а не науськивать их на очередной переворот.

Народ в самом деле устал – и от бесконечных переворотов, не приносящих ничего, кроме разорения и безысходности, и от насквозь коррумпированных госорганов, и от кримавторитетов, чувствующих себя в Кыргызстане хозяевами жизни, и от кумовства и непотизма – от всего того, что могут и хотят предложить Кыргызстану атамбаевцы. Вера в них давно закончилась. Как и вера в другие партии – старые, знакомые, брендированные. Про каждую из которых известно, кто за ней стоит и чего этот "кто-то" добивается.

Власть наконец-то открывает дорогу молодым – пока не очень известным, но оно и к лучшему. У них есть реальная возможность себя показать.


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URL: https://www.vb.kg/440855
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, Азиз Батукаев, выборы, переворот, Темирлан Султанбеков
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