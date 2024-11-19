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81,4% кыргызстанцев положительно оценивают религиозную ситуацию в стране

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В Кыргызстане 81,4% жителей ответили на вопрос о состоянии религиозной ситуации в стране как "позитивное" (46,2% – "спокойное" и 35,2% – "благополучное"). Эти данные получены по результатам странового исследования "Мониторинг религиозной ситуации в Кыргызской Республике", проведенное Центром исследования религиозной ситуации при Государственной комиссии по делам религий.

В свою очередь 11,7% граждан ответили как "напряженное" и 2,2,% как "взрывоопасная". 4,7% опрошенных затруднились ответить.

Среди возрастных групп наибольшая доля положительных ответов среди респондентов 25-34 лет и 35-44 лет – 83,4% и 82,9% соответственно.

У остальных групп оптимизм варьируется от 77,1% до 81,8%.

В региональном разрезе самая положительная оценка в Нарынской области – 89.7%. Хуже всех оценили ситуацию в г. Бишкек – 71,3%

Также на вопрос "По Вашему мнению за последние 2-3 года ситуация в религиозной сфере в стране улучшилась или ухудшилась?" 34,5% респондентов ответили, что "есть значительные изменения", 34,3% ответили "есть, но, незначительные улучшения".

10,5% сообщили об "отсутствии изменений". По мнению 7,1% граждан "ситуация ухудшилась", 2,80% респондентов склоняются к мнению "все стало намного хуже". Для 3,1% респондентов "есть положительные и негативные изменения", а 7,7% затруднились ответить.

Данное исследование разработано в рамках реализации Плана мероприятий Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2022-2026 годы.

Целью мониторинга является получение данных, позволяющих проанализировать динамику влияния религиозного фактора на социально-экономическую и политическую ситуацию в КР, а также выявить уровень религиозности населения.

В целом было опрошено 1546 человек в возрасте от 18 и старше во всех регионах республики, а также в городах Бишкек и Ош. Выборочная совокупность при опросе формировалась на основе многоступенчатой районированной выборки с использованием метода квотирования, репрезентирующей население нашей республики по основным показателям – пол, возраст, национальность. Данный объем выборки позволяет обеспечить результаты с точностью ("+" "–" 4%) и уровнем достоверности 97 на уровне страны.

Опрос содержит более 50 вопросов.

Центр исследования религиозной ситуации является подведомственным органом Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики, который занимается мониторингом религиозной ситуации,

а также исследовательской и аналитической деятельностью.


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URL: https://www.vb.kg/440915
Теги:
Госкомиссия по делам религий, опрос, религия, Кыргызстан
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