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ГКНБ: Государству возвращен детский сад стоимостью 948 млн сомов

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ГКНБ выявил нарушения при приватизации детского сада в Бишкеке, расположенного в мкр. Восток-5. Здание площадью 2800 кв.м. и прилегающий участок более 1 га были незаконно переданы в частные руки в 1993 году, несмотря на запрет на отчуждение социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, детский сад, ранее находившийся на балансе Фрунзенского завода ЭВМ, был приватизирован и в 1999 году продан гражданину, который в 2009 году передал имущество своим родственникам. После вмешательства ГКНБ собственники здания осознали незаконность владения и добровольно вернули объект государству. Оценочная стоимость имущества составляет 948 млн. сомов.


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URL: https://www.vb.kg/440933
Теги:
ГКНБ, детский сад, Бишкек
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