Большинство жителей КР отмечают свободу религии в своих регионах

Большинство жителей Кыргызстана положительно оценивают уровень свободы вероисповедания в своих регионах. Об этом сообщает пресс-служба Госкомиссии по делам религий.

Согласно результатам опроса, проведённого Центром исследования религиозной ситуации, 66,6% респондентов считают, что жители их региона могут "очень свободно" исповедовать свою религию, а 23,7% оценили уровень свободы как "в основном свободно". В то же время 3,7% отметили, что свобода вероисповедания ограничена, 0,4% указали на её отсутствие, а 4,6% затруднились ответить.

Опрос также показал высокий уровень толерантности среди населения. На вопрос о необходимости уважения права каждого исповедовать любую религию или не исповедовать никакую, 79,5% респондентов выразили согласие: 58,5% полностью согласны, а 21% - в основном согласны. Однако 10,5% указали, что "в основном не согласны", 7,2% заявили о полном несогласии, а 2,8% не смогли ответить.

Исследование было проведено в рамках реализации Плана мероприятий Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2022–2026 годы. Его целью стало изучение динамики влияния религиозного фактора на социально-экономическую и политическую ситуацию в стране, а также определение уровня религиозности населения.

В опросе приняли участие 1546 человек старше 18 лет из всех регионов Кыргызстана, включая Бишкек и Ош. Выборка была сформирована на основе многоступенчатого районирования с квотированием, что позволяет достичь точности результатов в пределах ±4% с уровнем достоверности 97%.