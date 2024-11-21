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Нацстатком КР открыл учебный класс в рамках южнокорейского проекта

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Национальный статистический комитет запустил новый учебный класс, оборудованный современными устройствами и рассчитанный на 22 человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, открытие состоялось в рамках корейского проекта "Наращивание статистического потенциала", инициированного в 2022 году и поддержанного Программой официальной безвозмездной помощи развития (ОПР).

Цель проекта - усовершенствование статистической системы Кыргызстана, включая оптимизацию данных, улучшение управления базами данных и снижение нагрузки на респондентов. Его бюджет составляет 5,5 млн долларов, реализация осуществляется при поддержке Статистического управления Кореи и Корейского консорциума по IT-консалтингу.

В 2024 году внимание было сосредоточено на анализе статистической системы, улучшении ИТ-инфраструктуры и оптимизации сбора данных. Новый класс станет площадкой для обучения специалистов и модернизации статистической системы страны.


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URL: https://www.vb.kg/440965
Теги:
Южная Корея, статистика, информационные технологии, Кыргызстан, Нацстатком
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