Посол Хасан Али Зайгам: Кыргызстан привлекательная страна для инвестиций

"Пакистан считает Кыргызстан привлекательным местом для инвестиций и предлагает огромные возможности для инвестиций в кыргызский частный сектор в различных областях, включая текстильную, горнодобывающую, пищевую промышленность и производство товаров повседневного спроса", - сказал чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в Кыргызстане Хасан Али Зайгам на прошедшем вчера кыргызско-пакистанском бизнес-форуме.

По его словам, Пакистан заинтересован в использовании опыта Кыргызстана в горнодобывающей промышленности для развития собственного сектора. В этой связи правительство Пакистана недавно создало Стратегический инвестиционный рамочный совет для привлечения прямых иностранных инвестиций.

"Пакистан недавно объявил о либеральном визовом режиме для граждан Кыргызстана, которые намерены посетить нашу страну с деловыми и туристическими целями. Заявители могут получить электронную визу, заполнив упрощенную онлайн-форму без необходимости посещения посольства в кратчайшие сроки. Я искренне надеюсь, что сегодняшнее деловое взаимодействие получит продуктивное развитие. Обе стороны должны воспользоваться этой возможностью для построения долгосрочных партнерских отношений. Для этого есть все предпосылки", - считает Хасан Али Зайгам.

Как далее отметил господин посол, проведение бизнес-форума весьма своевременно, правительства Кыргызстана и Пакистана стремятся увеличить объем двусторонних экономических отношений до 100 миллионов долларов в кратчайшие сроки. И этот форум играет ключевую роль в укреплении и развитии коммерческих связей.

"За последние 32 года удалось заложить прочный фундамент для экономического партнерства в различных сферах. Пакистан высоко ценит братские отношения с Кыргызстаном и стремится вывести их на новый, более высокий уровень. Эти связи охватывают не только межправительственные отношения, но и взаимодействие между людьми, имеющими прочные деловые и инвестиционные контакты", - сказал посол Пакистана.

Как отметил Хасан Али Зайгам, Кыргызстан входит в число стран с самой быстрорастущей экономикой в мире. По прогнозам, в этом году темпы роста ВВП страны составят 9,2 процента. Регулярные визиты бизнес-делегаций и участие в торговых ярмарках в обеих странах помогут достичь поставленных целей по увеличению объемов двусторонней торговли до желаемого уровня.

"Пока же объем торговли между нашими странами остается значительно ниже потенциального уровня. Одной из основных причин этого является недостаток информации между бизнес-сообществами", - добавил он.

Хасан Али Зайгам заявил, что "Пакистан планирует импортировать в этом году три миллиона тюков хлопка на сумму 1,9 миллиарда долларов, чтобы покрыть дефицит производства, что дает возможность кыргызским экспортерам хлопка проникнуть на этот рынок. Немногие в Пакистане знают, что Кыргызстан экспортирует хлопок, что его годовой объем производства превышает 600 тысяч тонн".

Как заявила вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Толкунай Таалайбекова, ТПП выделила четыре основных направления, которые необходимо развивать для укрепления торгово-экономического сотрудничества с Пакистаном. По ее словам, необходимо усилить такие направления, как логистика и транспорт, включая использование потенциала китайско-пакистанского экономического коридора. Обеспечение удобных торговых маршрутов через Центральную Азию даст Кыргызстану доступ к морским путям через Пакистан. Второе направление, на котором надо акцентировать внимание, - технологии и инновации, поддержка стартапов, обмен IT-решениями и внедрение цифровых технологий. А также организация образовательных программ и тренингов для специалистов.

Третье направление - культура и образование, а именно: проведение выставок, ярмарок и культурных обменов для укрепления деловых связей и реализация совместных образовательных проектов, включая обмен студентами и исследования. И четвертое, конечно, - туризм. В частности, развитие экологического и горнолыжного туризма в Кыргызстане, укрепление связей в гостиничном бизнесе и туристических услугах.

Таалайбекова также рассказала, что сегодня на территории Кыргызстана уже работают несколько крупных пакистанских компаний, занимающихся текстильной промышленностью, фармацевтикой и сельским хозяйством. Эти предприятия используют возможности свободной экономической зоны "Бишкек" для расширения своей деятельности. Кроме того, ряд пакистанских компаний участвует в торговле медицинскими и промышленными товарами, а также развивает логистику, что способствует улучшению деловых отношений и росту товарооборота между странами.

"С моим коллегой – послом Пакистана в Кыргызстане мы договорились, что сделаем все возможное для того, чтобы поднять кыргызско-пакистанские отношения на качественно новый уровень, и готовы ради этого работать день и ночь. Наши страны ведут тесный, последовательный политический диалог, используют любые площадки для укрепления отношений в разных областях", - сказал чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Пакистане Авазбек Атаханов.

Как он отметил, для наращивания торгово-экономических операций у обеих стран имеется большой потенциал. В частности, в сфере туризма. Уже заметно вырос поток пакистанских туристов в нашу страну. Много молодых людей в Пакистане хотят учиться в Кыргызстане. Сегодня в разных высших учебных заведениях обучается 18 тысяч пакистанских студентов. Поэтому сфера образования была и остается приоритетной в наших отношениях. И, конечно, надо возобновить устойчивую банковскую взаимосвязанность, которая прервалась из-за пандемии.

Посол Атаханов считает, что настало время для открытия прямых регулярных авиарейсов между Кыргызстаном и Пакистаном. Пока туда летают только чартерные рейсы. Например, между Таджикистаном и Пакистаном уже давно налажено авиасообщение. Буквально на днях регулярные рейсы запускает Узбекистан.

По словам господина Атаханова, послы стран Центральной Азии договорились о том, что они будут выступать с единых позиций, совместно, с учетом интересов всех стран ЦА для того, чтобы привлечь бизнес Пакистана в наш регион. Пакистан – это огромная страна с населением 250 миллионов человек, с большим рынком, экспортным потенциалом.

"Этот бизнес-форум, безусловно, придаст новый импульс в сотрудничестве между нашими странами. Чувствуется, что бизнесмены и Кыргызстана, и Пакистана готовы продвигать его дальше", - заметил посол Атаханов.

И действительно во время встречи царила настолько дружественная атмосфера, что после нее никто не торопился уходить. Участники форума уже говорили о делах, обменивались контактами, фотографировались.

Как отмечалось на форуме, правительство Кыргызстана предпринимает меры по улучшению инвестиционного климата в стране, которые включают в себя разные законодательные реформы. А также предоставляет иностранным инвесторам различные налоговые льготы, в частности, инвесторы освобождаются от подоходного налога и налога на имущество, снижаются ставки НДС для некоторых проектов. В результате, как верно отметил господин Хасан Али Зайгам, Кыргызстан становится все более привлекательной страной для инвесторов.