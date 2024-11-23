Законопроект замедлит развитие экономики в КР и снизит приток инвестиций

19 ноября в Жогорку Кенеше Кыргызстана состоялся круглый стол по обсуждению проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг", инициированного группой депутатов парламента.

Одним из пунктов законопроекта предлагается снизить предельно допустимый процент до размера средневзвешенной номинальной процентной ставки, определяемой Нацбанком КР, к которой добавляется три процентных пункта по кредитам, выдаваемым коммерческими банками, и семь процентных пунктов по кредитам, выдаваемым небанковскими финансово-кредитными учреждениями.

Такие нормы неизбежно скажутся на доступе населения к финансированию

По мнению бизнес-сообщества, введение таких нерыночных норм регулирования приведет к тому, что во многих случаях финансово-кредитная деятельность станет нерентабельной. Предлагаемая редакция законопроекта может повлечь ухудшение положения предпринимателей, замедление экономики и снижение привлекательности инвестиционного климата в стране.

Как известно, одним из основной проблемных вопросов для бизнеса в Кыргызстане остается доступ к финансированию. Это подтверждается многочисленными обращениями предпринимателей в адрес Международного делового совета, итогами наших периодических встреч с бизнесом в различных регионах страны, а также официальными данными и отчетами международных организаций.

Поэтому удивляет появление законопроектов, которые могут привести к сокращению или сворачиванию деятельности финансово-кредитных учреждений в Кыргызстане, а также снижению притока финансовых ресурсов в страну. В итоге это неизбежно скажется на доступе населения к финансированию.

С момента регистрации законопроекта 20 мая 2024 года в Жогорку Кенеше ассоциация, объединяющая крупнейших налогоплательщиков Кыргызстана, неоднократно направляла в Жогорку Кенеш замечания и предложения бизнес-сообщества, которые не были в полной мере учтены. В настоящее время законопроект рассматривается в первом чтении, а его концепция одобрена двумя комитетами парламента. В этой связи МДС считает необходимым донести консолидированную позицию бизнес-сообщества по данному проекту закона.

Как складывается процентная ставка?

В рыночной экономике процентные ставки формируются спросом и предложением, отражая стоимость денег, инфляцию и риски. Законодательно ограничивая ставки, государство искажает рынок: банки сокращают кредитование, ограничивая доступ к деньгам, что ведет к дефициту кредитных ресурсов, росту теневого рынка и снижению конкуренции. Кроме того, финансовые учреждения теряют возможность учитывать инфляцию и риски, делая кредитование убыточным.

Законопроектом также не учитываются себестоимость кредитов и принцип формирования процентной ставки. Процентные ставки по кредитам формируются с учетом стоимости привлеченных средств, включая депозиты и международное финансирование, а также валютных и страновых рисков.

При формировании процентных ставок учитываются также нормативные требования по формированию резервов, уплата налогов и других обязательных отчислений, операционные расходы и прочие издержки финансово-кредитных учреждений.

Искусственное снижение процентных ставок может ограничить доступность кредитов для предпринимателей, поскольку финансовые учреждения будут вынуждены ужесточить условия кредитования из-за сокращения доходности и повышенных рисков.

Для снижения бремени процентных ставок на предпринимателей и граждан в международной практике применяются такие меры как стимулирование конкуренции, улучшение кредитного рейтинга страны, а также регуляторные требования по раскрытию информации.

Текущее состояние рынка и сравнение с регионом

По данным Нацбанка КР, в 2023 году средневзвешенная процентная ставка по кредитам в Кыргызстане составила 18% при объеме кредитного портфеля 257 млрд сомов, что является умеренным показателем на фоне сравнительно небольшого рынка.

Для сравнения, в Казахстане ставки для физических и юридических лиц (в расчете на национальную валюту КР) составили 19,2% и 19,1% соответственно при портфеле в 5,08 трлн сомов, в Узбекистане – 23,67% и 21,98% при 3,15 трлн сомов, а в России ставки варьировались от 13,18% до 19,53% при портфеле в 73 трлн сомов.

Более крупные кредитные портфели позволяют банкам снижать ставки за счет масштабной экономии и эффективного распределения рисков, что способствует привлечению дешевых ресурсов и повышению спроса. Тем не менее, Кыргызстан демонстрирует конкурентоспособный уровень ставок даже при ограниченном объеме рынка.

Влияние на рынок микрофинансирования

Принятие предлагаемого законопроекта может также оказать серьезное негативное воздействие и на микрофинансовые организации, которые в 2023 году привлекли 83% своих ресурсов в валюте от иностранных инвесторов, с объемом инвестиций 20 млрд сомов и стоимостью привлеченных средств от 18% до 20% в национальной валюте.

Законопроект может привести к результатам, противоположным ожидаемым в "Основных направлениях развития сектора микрофинансирования в Кыргызской Республике на 2022–2025 годы". Вместо роста активов сектора до 42 млрд сомов они могут снизиться до 15-16 млрд сомов, а кредитный портфель – до 14-15 млрд сомов вместо ожидаемых 38 млрд сомов.

Микрокредиты являются важным источником финансирования для самозанятых граждан, особенно в тех регионах страны, жители которых не имеют достаточного доступа к банковским кредитам. Снижение поддержки МФО затруднит их возможность получать кредиты, что окажет негативное воздействие на малый бизнес и самозанятых.

Международная практика

Примеры Кении и Замбии показывают, что чрезмерное регулирование процентных ставок может привести к негативным последствиям для экономики.

В Кении закон от 2016 года ограничил ставки на четыре процентных пункта выше центральной ставки банков, что заставило банки отказаться от кредитования малого и среднего бизнеса, переключившись на более безопасные государственные облигации. Это снизило доступность кредитов (к примеру, кредиты для малого и среднего бизнеса, составляющие более 98% бизнеса в Кении, сократились на 50%) и замедлило экономический рост, что привело к отмене закона в 2019 году.

В Замбии, где аналогичные ограничения были введены в 2013 году, банки сократили кредиты для рисковых заемщиков, что способствовало росту неформального кредитования с высокими ставками. Эти меры были отменены в 2015 году.

Указанные примеры подтверждают, что вмешательство в процесс формирования ставок может снизить кредитную активность, изолировать уязвимые группы и замедлить экономику.

Ограничение на использование третейских судов

Законопроект также предусматривает ограничение возможности передачи споров по договорам залога в третейский суд, что увеличит нагрузку на государственные суды, снизит скорость и эффективность урегулирования споров, повысит риски для кредиторов.

Предлагаемое изменение также подрывает свободу договора и доверие к альтернативным методам разрешения споров, что дополнительно повлияет на деловой климат в стране.

Как снизить процентные ставки рыночными методами?

Для достижения целей законопроекта целесообразно рассмотреть варианты стимулирования конкуренции на финансовом рынке, в том числе через либерализацию рынка финансовых услуг, создание условий для привлечения инвестиций и внешнего финансирования, ускорение цифровизации банковских услуг, совершенствование законодательства в области защиты прав потребителей, создание системы налоговых льгот для финансовых организаций. А также усиление мониторинга и контроля за финансовыми организациями.

Международный деловой совет выражает надежду, что представленные замечания будут рассмотрены и учтены, а законопроект будет направлен на дальнейшую доработку.