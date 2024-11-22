В Бишкеке незаконная религиозная организация запугивает прихожан

22 ноября в Бишкеке прошла пресс-конференция, на которой юрист Кристина Джамгурчиева сообщила о задержании лидера религиозной организации "Всемирная Всесоюзная Церковь Верных и Свободных Адвентистов Седьмого Дня Реформационного Движения" (ВВЦ ВС АСД РД).

По словам Джамгурчиевой, задержанный гражданин России П. Ш. подозревается в нарушении статьи 330 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды"). Он водворен в СИЗО-1.

Помимо этого, в отношении организации адвентистов-реформистов возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР ("Мошенничество"). Поводом для расследования стали многочисленные заявления со стороны бывших прихожан, которые утверждают, что передавали церкви свое имущество под давлением служителей религиозной организации.

На пресс-конференции также выступил один из бывших членов организации, который рассказал о своем опыте пребывания в ней.

Владислав Селов, житель Бишкека, состоял в церкви адвентистов-реформистов в течение 20 лет. По его словам, руководство организации требовало от прихожан передачи имущества в пользу церкви, а также взимало обязательные денежные взносы.

"На меня и мою семью оказывали постоянное давление. Требовали переписать недвижимость, запрещали общаться с близкими, которые не поддерживали учение организации. После моего ухода мне запретили общение с матерью и бабушкой, которые остались там. До сих пор наша связь полностью оборвана", - рассказал Селов.

По его словам, организация обязывала своих членов участвовать в мероприятиях, не позволяла получать высшее образование, а также ограничивала общение с внешним миром.

В ходе расследования, инициированного правоохранительными органами, выяснилось, что организация действует на территории Кыргызстана более 30 лет, оставаясь полузакрытой структурой. Ее деятельность не зарегистрирована в Министерстве юстиции, что также вызывает подозрения в незаконной активности.

Кристина Джамгурчиева подчеркнула, что значительная часть средств, собранных у прихожан, отправлялась за границу. Литература, распространяемая организацией, по заключению экспертов, разжигает межрелигиозную и межнациональную рознь, пропагандируя превосходство своей веры над другими религиями.

На конференции также прозвучал призыв к гражданам Кыргызстана быть бдительными и осторожными. Организаторы мероприятия поблагодарили Государственный комитет национальной безопасности КР и Министерство внутренних дел КР за оперативную работу и выразили надежду на справедливое завершение дела.

"Мы обращаемся ко всем, кто пострадал от действий этой организации, с просьбой не бояться и обращаться в правоохранительные органы. Вместе мы сможем остановить их незаконную деятельность", - заключили участники конференции.