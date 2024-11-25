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25 ноября - Международный день борьбы с насилием в отношении женщин

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17 октября 1999 года ООН объявила 25 ноября Днём борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и включила его в свой список памятных дат, чтобы правительства и народы мира каждый год обращали внимание на этот важный вопрос.

В соответствии с этим решением, год спустя, Совет Безопасности ООН в 2000 году утвердил резолюцию 1325, которая называется: "Женщины, мир и безопасность". Основные темы этой резолюции связаны с предотвращением конфликтов и враждебных действий внутри стран и между ними, обеспечением участия женщин в политической и общественной жизни и предотвращением насилия в отношении них. Эта резолюция является основой для того, чтобы различные акты насилия в отношении женщин не оставались безнаказанными, а виновные привлекались к ответственности.

ООН определяет насилие в отношении женщин как "любой акт насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет или может причинить физический, половой или психологический ущерб или страдания женщинам". В эти дни мир является свидетелем жесточайшего и беспрецедентного насилия в отношении угнетённых палестинских и ливанских женщин. Миллионы женщин потеряли свои дома, детей, мужей, а иные - всех членов своих семей из-за жестоких атак сионистского узурпаторского режима. В эти дни они испытывают многократное психологическое давление. Многие из этих женщин получили многочисленные телесные повреждения в результате этих зверских атак и бомбёжек.

Беспрецедентное насилие против угнетённых палестинских женщин началось более семидесяти пяти лет назад. Те дни, когда они были вынуждены покинуть свои дома в результате действий, нарушающих международное право, а члены их семей погибли в жестокой войне; то историческое угнетение всё ещё продолжается.

И мир всё ещё ждёт серьёзной реакции Совета по правам человека, Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин.

В этом году Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин представляет собой прекрасную возможность для свободных людей мира выступить против этого интенсивного, систематического и беспрецедентного насилия, и, защищая этих женщин, ставших жертвами психического и физического насилия, направляя им гуманитарную помощь и пытаясь устранить тираническую блокаду, добиться наказания виновных в этом насилии. Надеемся, что мир вскоре станет свидетелем выполнения постановления Международного уголовного суда об аресте некоторых виновников этих преступлений и насилия.

Фатеме Эбрахими, преподаватель кафедры семейных исследований Университета Аль-Захра и советник главы Организации по культуре и исламским связям


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URL: https://www.vb.kg/441053
Теги:
Иран, насилие, женщины, ООН
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