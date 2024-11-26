Еще одним мощным драйвером для поддержания экономики Кыргызстана является Российско-Кыргызский фонд развития. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов в беседе с журналистами.

Посол РФ в КР напомнил, что средства уставного капитала РКФР были разбиты на два транша по $0,5 млрд.

"Первый еще работает, второй будет вноситься по мере необходимости. То есть, общий фонд поддержки РКФР Кыргызстану – $1 млрд на развитие экономики. Сейчас эти деньги работают на развитие предприятий республики. За время существования Фонда – 10 лет работы в КР - $740 млн реализовано на малые, средние и крупные предприятия страны. То есть, РКФР является существенным драйвером для развития кыргызской экономики. Помимо Фонда существуют еще и другие программы, которые реализуются для улучшения экономической ситуации в КР. И хочу отметить, что экономическая ситуация в республике значительно улучшилась по сравнению с более ранним периодом", - заявил Сергей Ванакунов.