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"РКФР является существенным драйвером для развития кыргызской экономики"

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- Виктория Гунгер
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Еще одним мощным драйвером для поддержания экономики Кыргызстана является Российско-Кыргызский фонд развития. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов в беседе с журналистами.

Посол РФ в КР напомнил, что средства уставного капитала РКФР были разбиты на два транша по $0,5 млрд.

"Первый еще работает, второй будет вноситься по мере необходимости. То есть, общий фонд поддержки РКФР Кыргызстану – $1 млрд на развитие экономики. Сейчас эти деньги работают на развитие предприятий республики. За время существования Фонда – 10 лет работы в КР - $740 млн реализовано на малые, средние и крупные предприятия страны. То есть, РКФР является существенным драйвером для развития кыргызской экономики. Помимо Фонда существуют еще и другие программы, которые реализуются для улучшения экономической ситуации в КР. И хочу отметить, что экономическая ситуация в республике значительно улучшилась по сравнению с более ранним периодом", - заявил Сергей Ванакунов.


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URL: https://www.vb.kg/441060
Теги:
бизнес, Россия, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан, деньги, экономика, кыргызско-российское сотрудничество
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