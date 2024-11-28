В Бишкеке задержан подозреваемый в краже 390 тысяч сомов

20 ноября в милицию обратился гражданин М. А. 1994 года рождения, с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые находясь в одном из кафе Бишкека из барсетки тайно похитили денежные средства на сумму 390000 тысяча сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 205 (Кража) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, был задержан ранее неоднократно судимый гражданин, который был водворен в ИВС.

Отметим что, задержанный имеет причастность к другим аналогичным фактам преступления.