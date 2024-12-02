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Токтобек Акматов: Кыргызстан расширяет присутствие на рынке Китая

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Во время одной из поездок в Китай мы опоздали на экскурсию в Гуаньчжоу. И моя коллега с грустью заметила, что так хотелось побывать в Гуаньчжоу, поскольку этот город - показатель развития Китая за последние 30 лет. Эти слова вспомнились накануне интервью с представителем Торгово-промышленной палаты Кыргызстана в городе Фошань, что практически рядом с Гуаньчжоу, Токтобеком Акматовым.

- В каком году было открыто представительство Торгово-промышленной палаты в городе Фошань?

- Представительства ТПП КР в Китае были открыты давно. Но активно начали работать последние года два. Меня и моих коллег назначили в сентябре 2023 года представителями в Китае. Мы определили города и марте этого года в Гуаньчжоу открыли офис. А так как Фошань и Гуаньчжоу находятся недалеко друг от друга, то стали работать в одном офисе.

- Одна из ваших функций - защита интересов кыргызских предпринимателей. Сколько наших граждан занимаются там бизнесом?

- Могу сказать одно, что больше всего кыргызстанцев в провинции Гуандун, в которой и расположены Фошань и Гуаньчжоу. И количество предпринимателей постоянно растет, в том числе за счет молодежи, окончившей учебу в университетах и оставшейся работать в Китае. Но еще больше предпринимателей из Кыргызстана приезжает в Гуаньчжоу за товарами. Даже генеральное консульство открыто в этом городе. Кстати, и знаменитая Кантонская ярмарка тоже проходит здесь. Последние годы все больше наших граждан стали посещать эту ярмарку.

- Вы тоже задействованы в ярмарке?

- Конечно. Мы организуем В2В форумы для кыргызских и китайских бизнесменов, чтобы они могли сотрудничать напрямую.

- В каком секторе экономики заняты наши бизнесмены, которые постоянно живут там?

- В основном в торговле, но немало тех, кто занимается логистикой, консалтингом. Они нередко помогают предпринимателям из Кыргызстана и стран СНГ находить нужные товары. Кто-то работает переводчиком, кто-то трудится в китайских компаниях, в сфере образования.

- Сколько предпринимателей обратилось к вам за помощью с момента открытия офиса?

- Предприниматели сегодня в большинстве своем – народ продвинутый. Они хорошо осведомлены о нас через Торгово-промышленную палату, соцсети, консульство, посольство. У многих бизнесменов в Китае есть знакомые или дети учатся. Новички, у которых пока нет связей и контактов в Китае, обращаются к нам. Спрашивают совета: что, где можно купить, как правильно заключать контракты, просят связать с производителями. Для этой цели, как я уже сказал, мы уже провели два В2В форума.

- Обращались ли к вам с просьбой оказать содействие в экспорте товаров в Китай?

- Одна из наших главных целей – это содействие экспорту нашей продукции в Китай. Как известно, товарооборот с Китаем по объему стоит на первом месте. Но нам ставят задачу работать над увеличением экспорта в КНР. Образцы кыргызстанских товаров мы отправляем в китайские компании для ознакомления, у нас в офисе стоят образцы отечественной продукции. Вопросы экспорта довольно сложные, потому как в Китае очень строгие санитарные требования. Еще один вопрос – это объем. Он должен быть непрерывным, о чем мы постоянно говорим нашим экспортерам.

- Есть ли в КР компании, которые способны обеспечить объем?

- Есть. Неплохо работают компании по экспорту меда, фасоли, кукурузы.

- А какую продукцию импортируют наши бизнесмены из провинции Гуандун?

- В основном одежду, ткани. Кроме того, в провинции Гуандун приобретают мебель, сантехнику, светильники, кафель, бытовую технику, аксессуары для мобильных телефонов.

- Поделитесь планами?

- Их, как говорится, громадье. Надо увеличивать экспорт в Китай, а оттуда привлекать инвестиции.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: Шелковый путь. Культурное развитие


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URL: https://www.vb.kg/441177
Теги:
инвестиции, Китай, Кыргызстан
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