В Бишкеке прошли соревнования среди женщин- военнослужащих ГКНБ

Сегодня завершились соревнования среди женщин военнослужащих ГКНБ, посвящённые ко Дню работника органов национальной безопасности Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, турнир включал две дисциплины: баскетбол и эстафету на 1000 метров. В состязаниях участвовали представительницы Центрального аппарата ГКНБ, территориальных подразделений, а также команды 9-й Службы и ПС "Бору".

Победителям были вручены кубки, грамоты и денежные призы.

Председатель ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев выступил на закрытии турнира. Он отметил, что физическая культура и спорт является одними из наиболее значимых факторов укрепления и сохранения здоровья, а также призвал сотрудниц ГКНБ и в дальнейшем продолжать заниматься активно физической подготовкой