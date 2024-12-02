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В Бишкеке прошли соревнования среди женщин- военнослужащих ГКНБ

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Сегодня завершились соревнования среди женщин военнослужащих ГКНБ, посвящённые ко Дню работника органов национальной безопасности Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, турнир включал две дисциплины: баскетбол и эстафету на 1000 метров. В состязаниях участвовали представительницы Центрального аппарата ГКНБ, территориальных подразделений, а также команды 9-й Службы и ПС "Бору".

Победителям были вручены кубки, грамоты и денежные призы.

Председатель ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев выступил на закрытии турнира. Он отметил, что физическая культура и спорт является одними из наиболее значимых факторов укрепления и сохранения здоровья, а также призвал сотрудниц ГКНБ и в дальнейшем продолжать заниматься активно физической подготовкой


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URL: https://www.vb.kg/441207
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, женщины, Соревнования
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