Марс Сариев: "В свете угроз для ЦА крайне важна приграничная стабильность"

Завершение процесса делимитации госграницы между КР и РТ - значимое историческое событие. Спустя столько лет у нас отрегулирована граница с Таджикистаном. Ведь именно там были самые кровопролитные бои еще недавно. Об этом VB.KG сообщил политолог Марс Сариев.

По его словам, важность этого шага заключается еще и в том, что ЦА стоит перед громадным вызовом. Та дестабилизация, что происходит на южном Кавказе, двигается в направлении нашего региона.

"Поэтому, и таджикские власти, и власти КР попытались быстрее отрегулировать приграничные вопросы, забыть все разногласия. Теперь страны ЦА и КР с РТ, в частности, будут согласовано принимать решения. Ведь все государства заинтересованы в стабильности", - подчеркнул Сариев.

Он считает, что происходящее сейчас на Ближнем Востоке может взбудоражить неконтролируемые террористические группы в Афганистане.

"Опасность в том, что они сгруппированы на афгано-таджикской и афгано-узбекской границах. По данным Минобороны РФ, речь идет о более 45 тыс. боевиках. Это ИГИЛ, "Хорасан", "Аль-Каида" и др. И они не контролируются властями Афганистана. В случае возникновения противостояния суннитов и шиитов, может вспыхнуть большая война. В свете этих угроз как никогда важна приграничная стабильность", - предупредил Марс Сариев..

Что касается попыток отдельных граждан с обеих сторон раскачать общественное напряжение на вопросе согласования спорных участков между Таджикистаном и Кыргызстаном по примеру Кемпир-Абада, политолог уверен, сейчас это вряд ли произойдет.

"Та же тема раскачки Кемпир-Абада закончилась неудачей. И сейчас главные участники этого дела сотрудничают с действующей властью и поняли, что "таскали из огня каштаны" не для своей родины, а для внешних игроков. Поэтому, раскачать тему кыргызско-таджикской границы и ей подобные уже не получится", - заключил Марс Сариев.