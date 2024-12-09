Возможен ли в Кыргызстане переворот по грузинскому сценарию?

В начале декабря блогер, автор телеграм-канала "Буданбай – Казахстан и Центральная Азия" Антон Буданов заявил, что беспорядки в Грузии – пролог для аналогичных событий в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане.

Он написал, ссылаясь на свои источники: "Протесты в Грузии - это репетиция протестов в странах Центральной Азии. Следующие протесты планируются в Кыргызстане, там сейчас идёт активная подготовка, а также в Казахстане. Также планируют в Узбекистане, но организовать протесты в Узбекистане для США оказалось сложнее, о чем в личной беседе с моим источником сетовал посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм... Кыргызстан посол США в Казахстане определил как достаточно лёгкую цель, в которой, как он пояснил, с высокой вероятностью переворот будет успешным".

В конце октября Грузию действительно стали сотрясать протесты. Начались эти протесты после победы на парламентских выборах правящей партии "Грузинская мечта". Ситуация вышла из-под контроля 28 ноября, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года. Своё решение он объяснил ем, что "ЕС использует переговоры как инструмент шантажа нашей страны и раскола общества" и требует от Грузии не реформ, "а лишь шагов, означающих отказ от достоинства": "это отмена закона о прозрачности НПО, отмена закона против ЛГБТ-пропаганды, введение санкций и развал экономики Грузии своими руками, освобождение [экс-президента] Михаила Саакашвили и так далее".

К протестам тут же подключилась нынешний экс-президент, гражданка Франции Саломе Зурабишвили. "Грузинский майдан" также поддержали МИД Германии, Франции, Дании, Финляндии. Новоизбранная глава евродипломатии Кая Каллас написала в соцсети "X", что Еврокомиссия поддерживает "грузинский народ и его выбор европейского будущего", осуждает "насилие в отношении протестующих" и сожалеет "о сигналах правящей партии не продолжать путь Грузии в ЕС и об отходе страны от демократических принципов".

В ответ на эти заявления премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил: "Грузия является государством с сильными институтами, которое последовательно следует по пути европейской интеграции. Несмотря на постоянные попытки втянуть Грузию в войну, нам удалось избежать украинизации нашей страны и сохранить мир". При этом ответственность за неудавшийся майдан премьер возложил на европейских политиков и "местную агентуру, пятую колонну, представленную четырьмя политическими партиями".

Поистине, смотря на Грузию, возникает вопрос, а возможно ли такое в Кыргызстане?

Покой нам только снится...

Проводимая политика тандема Жапаров-Ташиев устраивает не всех. Этому есть ряд причин: в апреле 2024 Садыр Нургожоевич подписал закон об иноагентах. Под этот закон подпадают все те, кто берет деньги из западных фондов. Кстати сказать, сейчас в республике зарегистрировано всего четыре неправительственных организации. Получается, что кто-то сознательно саботирует закон, подписанный президентом.

С протестами в Грузии не всё так просто. Там обнаружились "профессиональные грантоеды" из Кыргызстана. Казалось бы, что всем этим людям делать в Грузии? Ответ очевиден. Обмениваться опытом, затем полученный опыт применять на практике.

Раскачать ситуацию в нашей стране экстремисты могут, опираясь на социальные трудности. В основе всего лежит экономика. Деньги решают очень многое, если не всё. С начала 2024 года цены растут практически на всё. Только по официальной статистике за начало 2024-го отмечается рост цен на мясо – на 11%, животные жиры - на 9,5 %, мороженое сливочное - 8,6%, картофель - 7,5%, соль - на 7,2 %, творог жирный - на 6,2 % и безалкогольные напитки - на 4,8 %. В ноябре 2024 года объявлено о планах ввести новый акциз на ГСМ, которым наверняка попытаются воспользоваться спекулянты, чтобы еще накрутить цены для населения. Помимо растущих цен на продукты, в стране крайне низкие зарплаты. Так, официально власти рапортуют о том, что зарплата составляет от 30 тысяч и выше. Однако в реальности же в том же Бишкеке зарплаты едва доходят до 25 тысяч. Рост экономики не всегда поспевает за потребностями растущего населения.

В этой связи работа ГКНБ – показательна. Единственное, нужно бороться с реальными врагами государства, а не мнимыми тенями. Главное, за развёрнутой кипучей деятельностью не проспать тех, кто реально может навредить.

Полина Беккер