Погода
$ 86.80 - 87.20
€ 91.22 - 92.22

Возможен ли в Кыргызстане переворот по грузинскому сценарию?

201  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В начале декабря блогер, автор телеграм-канала "Буданбай – Казахстан и Центральная Азия" Антон Буданов заявил, что беспорядки в Грузии – пролог для аналогичных событий в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане.

Он написал, ссылаясь на свои источники: "Протесты в Грузии - это репетиция протестов в странах Центральной Азии. Следующие протесты планируются в Кыргызстане, там сейчас идёт активная подготовка, а также в Казахстане. Также планируют в Узбекистане, но организовать протесты в Узбекистане для США оказалось сложнее, о чем в личной беседе с моим источником сетовал посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм... Кыргызстан посол США в Казахстане определил как достаточно лёгкую цель, в которой, как он пояснил, с высокой вероятностью переворот будет успешным".

В конце октября Грузию действительно стали сотрясать протесты. Начались эти протесты после победы на парламентских выборах правящей партии "Грузинская мечта". Ситуация вышла из-под контроля 28 ноября, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года. Своё решение он объяснил ем, что "ЕС использует переговоры как инструмент шантажа нашей страны и раскола общества" и требует от Грузии не реформ, "а лишь шагов, означающих отказ от достоинства": "это отмена закона о прозрачности НПО, отмена закона против ЛГБТ-пропаганды, введение санкций и развал экономики Грузии своими руками, освобождение [экс-президента] Михаила Саакашвили и так далее". 

К протестам тут же подключилась нынешний экс-президент, гражданка Франции Саломе Зурабишвили. "Грузинский майдан" также поддержали МИД Германии, Франции, Дании, Финляндии. Новоизбранная глава евродипломатии Кая Каллас написала в соцсети "X", что Еврокомиссия поддерживает "грузинский народ и его выбор европейского будущего", осуждает "насилие в отношении протестующих" и сожалеет "о сигналах правящей партии не продолжать путь Грузии в ЕС и об отходе страны от демократических принципов". 

В ответ на эти заявления премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил: "Грузия является государством с сильными институтами, которое последовательно следует по пути европейской интеграции. Несмотря на постоянные попытки втянуть Грузию в войну, нам удалось избежать украинизации нашей страны и сохранить мир". При этом ответственность за неудавшийся майдан премьер возложил на европейских политиков и "местную агентуру, пятую колонну, представленную четырьмя политическими партиями".

Поистине, смотря на Грузию, возникает вопрос, а возможно ли такое в Кыргызстане?

Покой нам только снится...

Проводимая политика тандема Жапаров-Ташиев устраивает не всех. Этому есть ряд причин: в апреле 2024 Садыр Нургожоевич подписал закон об иноагентах. Под этот закон подпадают все те, кто берет деньги из западных фондов. Кстати сказать, сейчас в республике зарегистрировано всего четыре неправительственных организации. Получается, что кто-то сознательно саботирует закон, подписанный президентом.

С протестами в Грузии не всё так просто. Там обнаружились "профессиональные грантоеды" из Кыргызстана. Казалось бы, что всем этим людям делать в Грузии? Ответ очевиден. Обмениваться опытом, затем полученный опыт применять на практике.

Раскачать ситуацию в нашей стране экстремисты могут, опираясь на социальные трудности. В основе всего лежит экономика. Деньги решают очень многое, если не всё. С начала 2024 года цены растут практически на всё. Только по официальной статистике за начало 2024-го отмечается рост цен на мясо – на 11%, животные жиры - на 9,5 %, мороженое сливочное - 8,6%, картофель - 7,5%, соль - на 7,2 %, творог жирный - на 6,2 % и безалкогольные напитки - на 4,8 %. В ноябре 2024 года объявлено о планах ввести новый акциз на ГСМ, которым наверняка попытаются воспользоваться спекулянты, чтобы еще накрутить цены для населения. Помимо растущих цен на продукты, в стране крайне низкие зарплаты. Так, официально власти рапортуют о том, что зарплата составляет от 30 тысяч и выше. Однако в реальности же в том же Бишкеке зарплаты едва доходят до 25 тысяч. Рост экономики не всегда поспевает за потребностями растущего населения.

В этой связи работа ГКНБ – показательна. Единственное, нужно бороться с реальными врагами государства, а не мнимыми тенями. Главное, за развёрнутой кипучей деятельностью не проспать тех, кто реально может навредить.

Полина Беккер


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441326
Теги:
ГКНБ, Грузия, массовые беспорядки, переворот, президент, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  