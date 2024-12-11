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Кино без границ: Кыргызстан и Иран расширяют сотрудничество

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- Светлана Лаптева
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Сотрудничество между Кыргызстаном и Ираном в сфере кино достигло нового уровня. Участие кыргызских фильмов в Международном кинофестивале "Фаджр" стало доброй традицией. В свою очередь, Бишкекский международный кинофестиваль в этом году уделяет особое внимание иранскому кино.

Регулярные встречи кинематографистов, совместные проекты и подписанные соглашения о сотрудничестве свидетельствуют о плодотворном взаимодействии двух стран. Схожесть культур и стилистических приемов открывает перед кинематографистами двух стран уникальные возможности для создания совместных проектов, способных завоевать международное признание.

Исторически сложилось, что кинематографисты наших стран тесно сотрудничают. Ежегодные показы иранских фильмов в Кыргызстане, а также выход в прокат иранской анимации, пользующейся большой популярностью у зрителей, подтверждают это. Ноябрьская поездка кыргызской киноделегации в Иран стала еще одним шагом к укреплению сотрудничества.

Такие визиты позволяют кинематографистам лучше узнать друг друга, изучить особенности кинопроизводства и проката в обеих странах, а также понять предпочтения зрителей.

Стоит отметить что сегодня кинематограф это мощный инструмент для передачи культурных ценностей, традиций и образа жизни.

Сотрудничество позволяет зрителям обеих стран глубже погрузиться в культуру друг друга, расширяя их понимание и терпимость.

Совместные фильмы, сериалы и анимационные проекты позволяют объединить уникальные особенности культур двух стран, создавая новые культурные коды и ценности.

Экономический рост и развитие: Киноиндустрия двух стран – это многоотраслевой комплекс, который создает множество рабочих мест для актеров, режиссеров, операторов, сценаристов, художников и других специалистов.

Привлечение инвестиций: Совместные кинопроекты могут привлекать инвестиции как со стороны государств, так и со стороны частных продюсеров, что способствует развитию киноиндустрии в обеих странах.

Расширение рынков кинопроката: Совместные фильмы могут быть показаны в кинотеатрах и на телеканалах обеих стран, а также экспортированы на международные рынки, что способствует увеличению доходов.

Обмен опытом: Сотрудничество позволит кинематографистам обмениваться опытом, новыми технологиями и творческими идеями.

Повышение профессионального уровня: Совместные проекты стимулируют рост профессионализма кинематографистов, способствуя развитию новых навыков и умений.

Ноябрьская поездка кыргызской киноделегации в Иран отмечают огромный потенциал совместного производства анимационных фильмов, художественных картин и сериалов. Это не только обогатит культурную жизнь обеих стран, но и откроет новые рынки для кинематографистов. Кроме того, сотрудничество в сфере кино имеет значительный экономический потенциал, учитывая численность населения Ирана и членство Кыргызстана в различных международных экономических организациях.


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URL: https://www.vb.kg/441354
Теги:
Иран, кино, Кыргызстан
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