Бадахшан Рыскулиев: Аудит в Минтранскоме показал множество нарушений

Интервью с аудитором Счетной палаты КР Бадахшаном Рыскулиевым по аудиту в Министерстве транспорта и коммуникаций КР за 2023 год.

Бадахшан Акматович, вы провели аудит исполнения бюджета Министерством транспорта и его подведомственными организациями за 2023 год. Какие основные нарушения были выявлены?

Аудит показал множество нарушений, которые касаются как бюджетного, так и смежного законодательства. Мы обнаружили нецелевое использование средств, недочеты в государственных закупках, недостатки в работе Дорожного фонда и необоснованные выплаты заработных плат. Общая сумма нарушений составила более 5,7 млрд сомов, что свидетельствует о серьезных проблемах в финансовой и операционной деятельности министерства.

Давайте начнем с нарушений бюджетного законодательства. Какие примеры можно выделить?

Например, при закупке 124 автобусов для муниципального предприятия "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" у компании XIAMEN GOLDEN DRAGON BUS CO.LTD на оплату таможенных процедур 211,6 млн сомов были перечислены на счет Северо-Восточной таможни. Это нарушение Бюджетного кодекса. Нужно отметить еще тот факт, что из этой суммы 57,2 млн сомов остались неиспользованными. Они подлежат возврату в бюджет. Аналогично, капитальные вложения в ГП "Кыргыз темир жолу" на сумму 52,6 млн сомов распределялись непрозрачно, что вызывает вопросы о целесообразности таких решений.

Нарушения в сфере государственных закупок тоже оказались существенными. Что здесь не так?

Мы зафиксировали нарушения на сумму более 2,5 млрд сомов. Закупка дорожной техники и оборудования проводилась в обход Закона о государственных закупках. Были зафиксированы случаи победы подрядных компаний, которые не соответствовали установленным требованиям. Это привело к невыполнению работ стоимостью 1,1 млн сомов.

А, как обстояли дела с Дорожным фондом?

Здесь были выявлены как неиспользованные средства, так и их нецелевое расходование. Например, 969,7 млн сомов фонда остались неосвоенными, а 29,1 млн сомов потрачены с нарушением целевого назначения. Это неприемлемо, особенно в условиях дефицита средств на инфраструктурные проекты.

Можно ли считать работу Министерства транспорта эффективной при таких результатах?

К сожалению, эффективность работы вызывает сомнения. Нецелевое использование материальных ресурсов, недостача транспортных средств на сумму 1,1 млн сомов и избыточные запасы материалов лишь подтверждают это.

Какой будет дальнейшая судьба результатов аудита?

Мы передаем материалы в Генеральную прокуратуру для правовой оценки и в другие соотвествующие государтсвенные органы. Наша задача - не только выявить нарушения, но и обеспечить, чтобы виновные понесли ответственность, а бюджетные средства использовались эффективно.

Какой урок можно извлечь из этой ситуации?

Необходимы системные изменения в подходах к управлению бюджетными средствами, усиление контроля за государственными закупками и повышение прозрачности деятельности министерств. Только так можно избежать подобных нарушений в будущем.

Благодарю за интервью. Что бы вы хотели добавить в заключение?

Я хотел бы подчеркнуть, что наша работа направлена не на критику ради критики, а на улучшение управления государственными ресурсами. Прозрачность и эффективность - ключевые принципы, к которым мы должны стремиться.