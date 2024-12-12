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МВД сообщило о подробностях разбойного нападения в центре Бишкека

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11 декабря в 16:50 на улице Чокморова в Бишкеке четверо неизвестных в масках и с ножами совершили разбойное нападение на граждан А.М. (2004 г.р.) и Б.Н. (1996 г.р.), у которых в рюкзаке находились 31 264 000 российских рублей, полученные в банке незадолго до преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, нападавшие применили физическую силу, ранили потерпевших и забрали рюкзак с деньгами. После этого они скрылись с места преступления на автомобиле марки "Форд Фокус" с подложными номерами. Потерпевшие получили резаные раны на руках и лице и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 207 (разбой) УК КР. В ходе расследования установлено, что преступники оставили "Форд Фокус" на улице Чуйкова и пересели на машину марки "Лада" с иностранными номерами.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, ведется работа по установлению и задержанию преступников. Расследование находится под контролем руководства МВД.


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URL: https://www.vb.kg/441434
Теги:
нападение, разбой, Бишкек, деньги, пострадавшие, милиция
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