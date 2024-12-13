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Акыйкатчы проверила условия содержания в СИЗО Нарына

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Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева посетила следственный изолятор (СИЗО) в Нарыне, где провела беседы с арестованными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе визита омбудсмен побывала в каждой камере, и в целом заключенные не выразили претензий по поводу условий содержания.

Однако один из арестованных обратился с жалобой на то, что был заключен в СИЗО из-за неспособности выплатить штраф. Он попросил акыйкатчы защитить его права. Омбудсмен затребовала судебное решение по его делу для дальнейшего изучения.

Кроме того, в одной из камер находились женщины, которые также попросили помощи в защите своих прав. Акыйкатчы провела беседу с подростком, который не жаловался на условия содержания или действия правоохранительных органов. Сотрудники СИЗО сообщили, что подросток содержится вместе с ранее несудимым арестованным, поскольку его нельзя оставлять одного.

В ходе визита омбудсмен также поговорила с осужденным на пожизненное заключение, который сообщил, что его проблемы с паспортом и лекарствами были решены. Напомним, что в прошлом году он жаловался на отсутствие этих документов.

Во время посещения в одной из камер находился гражданин Китая, с которым омбудсмен не смогла переговорить из-за отсутствия переводчика. Акыйкатчы затребовала судебное решение по его делу для дальнейшего анализа и возможной правовой помощи.

Визит завершился ознакомлением с условиями содержания, пищеблоком и состоянием режимного корпуса. В СИЗО на тот момент находились 26 обвиняемых и осужденных, включая двоих женщин и одного подростка. СИЗО рассчитано на 40 человек.


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URL: https://www.vb.kg/441435
Теги:
Нарынская область, акыйкатчы, СИЗО
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