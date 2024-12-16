В Бишкеке состоялся слет волонтеров "Евразия. Кыргызстан". В мероприятии приняли участие более 30 активистов, представителей вузов, колледжей и руководителей волонтерских клубов. Об этом сообщает автономная некоммерческая организация "Евразия".

Цель мероприятия - организация диалоговой площадки для обмена мнениями, лучшими практиками волонтерства и повышения мотивации молодежи для участия в волонтерском движении.

Как отметила в своем выступлении руководитель "Евразия. Кыргызстан" Кымбат Урумкулова, волонтерство играет ключевую роль в развитии общества. Она подчеркнула важность вовлечения молодежи в социальные проекты и создания условий для их активного участия.

"Такие встречи станут важной вехой в развитии волонтерского движения в Кыргызстане и будут способствовать формированию крепкой команды активистов, готовых к новым инициативам и совместной работе над улучшением жизни в обществе. Вместе мы покорим любые вершины", - сказала Кымбат Урумкулова.

Программа слета включала в себя также мастер-классы, работу в командах и интеллектуальные игры, что способствовало не только обучению, но и сплочению участников.