В Джалал-Абадской области рассмотрены жалобы на нарушение прав граждан

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева встретилась с жителями Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встречу пришли более 300 человек, также присутствовали руководители государственных органов. Жители обратились с жалобами на нарушение прав, проблемы с жильем и земельными участками, а также на бездействие правоохранительных органов.

Одной из основных тем стала проблема насилия. Житель Сузакского района сообщил, что подозреваемый в изнасиловании его дочери не был задержан. Милиция объяснила это отсутствием результатов судебно-медицинской экспертизы. Акыйкатчы взяла дело под личный контроль и подчеркнула важность защиты прав женщин и девочек.

Кроме того, обсуждались вопросы имущественных споров и помощи кайрылманам, в частности, по предоставлению земельных участков для строительства жилья. Акыйкатчы призвала местные власти оперативно решить эти проблемы.