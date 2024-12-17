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В Джалал-Абадской области рассмотрены жалобы на нарушение прав граждан

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Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева встретилась с жителями Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встречу пришли более 300 человек, также присутствовали руководители государственных органов. Жители обратились с жалобами на нарушение прав, проблемы с жильем и земельными участками, а также на бездействие правоохранительных органов.

Одной из основных тем стала проблема насилия. Житель Сузакского района сообщил, что подозреваемый в изнасиловании его дочери не был задержан. Милиция объяснила это отсутствием результатов судебно-медицинской экспертизы. Акыйкатчы взяла дело под личный контроль и подчеркнула важность защиты прав женщин и девочек.

Кроме того, обсуждались вопросы имущественных споров и помощи кайрылманам, в частности, по предоставлению земельных участков для строительства жилья. Акыйкатчы призвала местные власти оперативно решить эти проблемы.


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URL: https://www.vb.kg/441534
Теги:
Джалал-Абадская область, права человека, акыйкатчы
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