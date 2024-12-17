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Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева в Джалал-Абаде посетила СИЗО

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева в Джалал-Абаде посетила СИЗО, сообщает пресс-служба акыйкатчы.

Отметим, СИЗО в городе Джалал-Абаде введено в эксплуатацию в декабре 2023 года. Условия содержания режимного корпуса следственного изолятора соответствуют требованиям.

В момент посещения акыйкатчы в следственном изоляторе содержалось 158 обвиняемых и осужденных, из них - 11 женщин, семеро несовершеннолетних и 140 мужчин.

Рассчитано СИЗО на 200 человек.

Омбудсмен выборочно заходила камеры и беседовала с арестованными. В целом они не жаловались на условия содержания.

Джамиля Джаманбаева заходила в каждую камеру, где содержались женщины. В одной из камер среди арестованных была беременная девушка.

Джамиля Джаманбаева обратила внимание руководство СИЗО на важность соблюдения прав беременной.

Сотрудники СИЗО сообщили, что она там находится первый день.

Кроме этого, акыйкатчы провела беседу с каждым из арестованных подростков. Они содержатся отдельно от других в двух камерах.

Они также не высказали жалоб на условия содержания, а также на действия или бездействие правоохранительных органов.

Сотрудники СИЗО сообщили, что подростки содержатся отдельно, среди них нет ранее судимых.

Среди арестованных не было осужденных на пожизненное лишение свободы.

Далее Омбудсмен ознакомилась с пищеблоком, а также в целом с условиями режимного корпуса.


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URL: https://www.vb.kg/441545
Теги:
Джалал-Абадская область, Кыргызстан, акыйкатчы, СИЗО
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