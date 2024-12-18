В Бишкеке установлены подозреваемые в разбойном нападении на 31 млн сомов

Следственная служба УВД Свердловского района Бишкека продолжает расследование разбойного нападения, произошедшего 11 декабря 2024 года на улице Чокморова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным милиции, группа неизвестных напала на пострадавших с применением ножа и открыто завладела рюкзаком, в котором находились денежные средства на сумму более 31 миллиона сомов. Пострадавшие получили травмы, не угрожающие их жизни.

В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудникам милиции удалось установить личности четырех человек, причастных к преступлению. В интересах следствия их данные не разглашаются.

На данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых.