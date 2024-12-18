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В Бишкеке установлены подозреваемые в разбойном нападении на 31 млн сомов

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Следственная служба УВД Свердловского района Бишкека продолжает расследование разбойного нападения, произошедшего 11 декабря 2024 года на улице Чокморова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным милиции, группа неизвестных напала на пострадавших с применением ножа и открыто завладела рюкзаком, в котором находились денежные средства на сумму более 31 миллиона сомов. Пострадавшие получили травмы, не угрожающие их жизни.

В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудникам милиции удалось установить личности четырех человек, причастных к преступлению. В интересах следствия их данные не разглашаются.

На данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых.


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URL: https://www.vb.kg/441561
Теги:
нападение, разбой, Бишкек, деньги, расследование, милиция
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