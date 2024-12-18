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В Бишкеке пройдет концерт иранской традиционной музыки

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Культурное представительство при Посольстве Исламской Республики Иран в Кыргызстане организует концерт иранской традиционной музыки, посвященный древнему национальному празднику Ялда.

На сцене выступит группа "Хиял", в составе которой: Эхсан Таваккол (тар и даф, руководитель группы), Хосейн Ник-Айин (вокал), Алиреза Афруз (сантур), Мохсен Карими (каманча), Хосейн Афруз (даф и кахон) и Иман Каргар (клавишные).

Концерт состоится 21 декабря в 19:00 в Кино-лекционном зале Национального исторического музея. Вход свободный.


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URL: https://www.vb.kg/441563
Теги:
Иран, концерт, Бишкек
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