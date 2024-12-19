Ночь Ялда́ - иранский национальный праздник

Ялда - повод быть вместе

Ялда или Ша́бе Челле́ - один из важнейших древних праздников Ирана, который отмечается после заката 20-го до восхода 21-го декабря (иногда - с 21 на 22 декабря). Этот праздник посвящён самой долгой ночи в году и началу увеличения долготы дня в Северном полушарии, т.е. зимнему солнцестоянию. Зимнее солнцестояние - это самый короткий день в году в Северном полушарии и официальное начало зимы по иранскому календарю.

Ялда - это не только праздник, но и древнее наследие предков современных иранцев, которое учит тому, что люди могут использовать каждый момент жизни, чтобы быть вместе; и даже тёмная и холодная ночь может быть освещена и согрета теплом любви и стать поводом для создания общих воспоминаний. Ялда даёт понять, что даже самая долгая ночь в году заканчивается светлым утром, и что тёмные моменты не могут длиться вечно. Эта ночь является символом надежды и несёт в себе множество посланий. Ялда - повод отвлечься от повседневных забот и провести приятные моменты с самыми близкими людьми в нашей жизни.

В эту ночь за трапезой собираются семьи, друзья и знакомые. Рассказы старейшин и гадание на стихах Хафиза также являются неотъемлемой частью этой ночи. В 2008 году этот древний праздник, которому более восьми тысяч лет, был включён в список духовного наследия Ирана с целью его сохранения и популяризации.

Ялда или Шабе Челле?

Ялда - сирийское слово, означающее "рождение". Во многих письменных источниках и среди местных жителей некоторых регионов Ирана чаще употребляется не слово "Ялда", а словосочетание "Шабе Челле" (Ночь сорока́). Например, в хорасанских книгах слово "Ялда" не встречается, а в устных и письменных документах всех исторических периодов этой местности употребляется словосочетание "Шабе Челле" или Челле-нешини́. Иранцы также называли этот праздник Шабе Черагани́ и Шабе Чера́г, т.е. Ночь освещения или Ночь ламп, так как каждый человек брал с собой лампу, когда шёл в гости, а обилие ламп привело к использованию фразы Чехе́л-Чераг, что означает Сорок ламп, где цифра подразумевает множество и изобилие.

Челле - это сокращение от слова "чехе́л", т.е. "сорок", и указывает на временной период. В фольклоре встречаются два Челле - в начале лета и в начале зимы, и в каждом из этих времён года имеются Малый Челле и Большой Челле. Зимний Большой Челле – это первые 40 дней зимы, т.е. с первого де́я (21 декабря) по десятый день бахма́на (29 января). Под зимним Челле имеет в виду Большой Челле, который отличается стужей. А Малый Челле длится двадцать дней: в центральном Иране с 11 по 30 бахма́на (с 30 января по 18 февраля), а в других частях страны с 17 бахмана по 5 исфа́нда (с 5 по 23 февраля).

История ночи Ялды

Ночь Ялда издревле занимала у иранцев особое место, но факты свидетельствуют о том, что этот праздник был внесён в официальный календарь древних иранцев в 502 г. до н. э. во времена правления Дария I. Причина празднования этой ночи как особой ночи в году имеет интересную предысторию.

В далёкие времена, когда основой жизни людей было земледелие, их неподдельно занимал вопрос продолжительности года, смены времён года и природных метаморфозов, тайну которых они пытались разгадать. Постепенно и благодаря опыту они приспособили свою работу и деятельность к движению Солнца, смене времён года, продолжительности дня и ночи, а также направлению и движению звёзд. Люди поняли, что в определённые времена года дни были очень долгими, что позволяло им использовать больше солнечного света. В результате этих наблюдений возникло поверье, что свет и тепло солнца являются добрым и благим символом и борются с ночной тьмой. Древние люди, в том числе арийские, индийские, индоиранские и европейские народы, понимали, что последний день осени – самый короткий день в году, а первая ночь зимы – самая долгая ночь. Они заметили, что сразу после этой долгой ночи постепенно дни становятся длиннее, а ночи короче. По этой причине эту ночь называли ночью рождения Солнца (Митры) и считали её началом года. Некоторые считают, что христианское Рождество берёт начало именно в этом поверье.

Поэтому в древней авестийской культуре год начинался с холодного времени года. В Авесте слово сареда́ или сареза́ означает "холод", но подразумевает "год" и является предвестником победы Ахура Мазды над Ахриманом и света над тьмой.

Толковый словарь персидского языка "Бурх̩ане к̩ате"" XVII века толкует слово "Ялда" так: "Ялда - первая ночь зимы и последняя ночь осени; начало Козерога и конец Стрельца. Это самая долгая ночь в году, и в ней или близко к ней Солнце вступает в знак Козерога. Говорят, что эта ночь крайне неблагоприятна и неблагословенна. Некоторые говорят, что Ялда приходится на одиннадцатую ночь Козерога".

Из этого определения можно заключить, что у древних иранцев тьма представляла Ахримана, и в самую долгую ночь в году дьявольская тьма длилась дольше. Поэтому эта ночь считалась у иранцев плохой, и для избавления от неё совершались особые действия. Они разводили костры, чтобы устранить тьму и посланников демона и спастись от них.

Ялда в древнем Иране

Древние иранцы собирались в честь Ахура Мазды и Солнца и проводили ночь, вкушая яства и весело празднуя. В эту ночь они накрывали скатерть "Миазд", на которую подавали свежие фрукты, разные орехи и сухофрукты, а также помещали религиозные сосуды для священного огня и благовоний. "Миазд" означал "угощение", и этим словом называли скатерть для приёма гостей. У зороастрийцев она представляла собой абсолютно белую скатерть, на которой ставили семь символических продуктов и предметов: шесть в честь Амешы Спенты ("святых бессмертных") - шести высших духов царства света - и книгу Гаты или Авеста как символ стойкости в религии и следования благой мысли, благому слову и благому деянию.

В ночь Ялда древние иранцы выносили из складов оставшиеся свежие фрукты и орехи с сухофруктами и сидели у костра до рассвета. Иногда они отправлялись на склоны горы Альборз и сидели там, ожидая восхода солнца или, другими словами, возрождения солнца. Некоторые из них молились в храмах культа Митры - Митреумах, и просили Всевышнего о победе Митры и поражении Ахримана. Иранцы бодрствовали до рассвета в самую долгую и тёмную ночь в году и развлекались, чтобы темнота, холод и отсутствие солнца не ослабили их дух. И лишь с рассветом они засыпали умиротворённые.

Обычаи и традиции в ночь Ялда

Этот древний праздник, как и любой другой, имеет особые обычаи и традиции, о которых мы расскажем ниже:

Накануне праздника

С приближением ночи Ялда люди снуют по улицам и рынкам за покупками, готовясь к к этому древнему празднику. Уличные торговцы расставляют свои столы на тротуарах и продают традиционные для этой ночи продукты. Как правило, родственники в этот праздник собираются у старейшины, главы семейства, и поэтому списки гостей и покупок готовятся заранее за несколько дней.

В праздничную ночь

С наступлением ночи начинаются особые традиции этого праздника, а именно:

Общение в кругу семьи. Важнейшая часть этого праздника заключается в том, чтобы все члены семьи, рода, клана собрались вместе и провели самую долгую ночь в году в общении друг с другом. Угощение. Каждый подаёт на стол особые блюда в соответствии с местными обычаями своего региона. Среди самых распространённых продуктов следует отметить яркие фрукты и овощи (самые популярные - арбуз, гранат, тыква, свёкла), смесь орехов и сухофруктов (аджиль) и особые блюда, такие как поло́у с зеленью и рыбой, гранатный поло́у, барбарисовый поло́у, капустный полоу по-ширазски и т.д. Чтение стихов и рассказов. Один из самых интересных моментов Шабе Челле, о котором сегодня забывают, - это маталхани́, т.е. чтение стихов и рассказов. В старину старики рассказывали предания и читали стихи. Они также рассказали реальные истории из своей жизни и делились своим опытом с молодыми и юными родными и близкими. Гадание на стихах Хафиза. Сборник стихов Хафиза занимает особое место в эту ночь, и его непременно кладут на праздничный стол. Гости садятся вместе и, помолившись за Хафиза, открывают его диван (сборник стихов) и гадают на нём о своём будущем.

Все это придаёт колорит этой ночи и умножает удовольствие от совместного времяпрепровождения.