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В Бишкеке отметили древний иранский праздник Шабе Ялда

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоялось торжественное мероприятие, посвященное древнему иранскому празднику Шабе Ялда или Ночь Ялда, который считается одним из самых значимых и древних праздников в Иране. Праздник, символизирующий победу света над тьмой, собрал представителей иранской диаспоры, гостей и жителей столицы, предоставив уникальную возможность глубже познакомиться с богатой культурой Ирана.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике Голам Хоссейн Ядегари, открывая мероприятие, поздравил присутствующих и подчеркнул важность праздника Ялда для иранской нации. "Ялда - это не просто праздник, это выражение нашей связи с природой и глубокой веры в победу света. В этот день мы отмечаем, как дни начинают удлиняться, а ночи сокращаться. Это символ надежды и обновления", - отметил посол. Он также подчеркнул, что в 2022 году Шабе Ялда был внесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, что является значительным признанием важности этого праздника на международной арене.

Голам Хоссейн Ядегари отметил, что иранцы на протяжении тысячелетий сохраняют свои традиции и обычаи, которые были основаны на глубоких астрономических знаниях. Праздник Ялда является не только символом победы света, но и моментом благодарности Богу за дарованные дары. "Наши предки верили, что ночь Ялда символизирует победу света над тьмой и начало нового цикла, когда дни становятся длиннее. Этот праздник напоминает нам о нашем богатом культурном наследии", - добавил он.

В своей речи советник по культуре посольства Ирана в Кыргызстане Тогани Абузар также поздравил гостей с праздником и отметил важность празднования Шабе Ялда. "Этот праздник имеет многовековую историю. В Иране Ночь Ялда известна со времен Древнего Персидского царства, и уже в 502 году до н. э. при Дарии I она была официально включена в иранский календарь. Сегодня мы отмечаем победу света и веру в то, что темные времена уступают место светлым", - рассказал Абузар.

Он также обратил внимание на то, что Ночь Ялда является частью иранского астрономического наследия, основанного на древних знаниях, которые позволили иранскому народу создать точный календарь, учитывающий изменения природы и цикличность времени. "Праздник Ялда символизирует не только культуру Ирана, но и важность сохранения и передачи знаний и традиций будущим поколениям", - отметил советник по культуре.

Особое внимание на празднике уделили культурной программе. Гостям был представлен концерт иранской музыкальной группы "Хиял", которая исполнила традиционную иранскую музыку.

Девушки в ярких национальных нарядах предлагали участникам гадание по Хафизу - древнему персидскому поэту, чьи стихи и до сих пор пользуются популярностью среди иранцев.

Участников праздника также угощали фруктами и одним из популярных уличных блюд Ирана - аш-э реште, традиционным супом с лапшой, который является неотъемлемой частью иранской кухни.

Тогани Абузар также пригласил всех присутствующих на концерт группы "Хиял", который состоится 21 декабря в 19:00 в Национальном историческом музее. Вход свободный.

"Наши традиции и культура играют важную роль в укреплении взаимопонимания между народами, и мы надеемся, что такие мероприятия будут способствовать развитию культурных связей и углублению дружбы между Ираном и Кыргызстаном", - подчеркнул советник.


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URL: https://www.vb.kg/441634
Теги:
Иран, посольство, праздник, Бишкек, Кыргызстан
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