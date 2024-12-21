Садыр Жапаров: Даават будет цифровым, а молдо начнут получать зарплаты

Президент Садыр Жапаров, выступая перед делегатами III Народного курултая, остановился на вопросе запрета даавата в стране, заработной плате для молдо и пожертвованиях.

Глава государства отметил, что никто в стране запретить даават не может. "Даават всегда был и будет. Мы сейчас вносим поправки, чтобы не было подомового обхода, чтобы не ходили по домам. Сейчас эра цифровых технологий. У всех смартфоны, и каждый молдо состоит во всех группах своего села. Он может проводить даават даже через вотсап. Это очень удобно", - сказал Садыр Жапаров.

Также Садыр Жапаров отметил, что с марта 2025 года всем молдо страны начнут платить заработную плату, по 8 тысяч сомов. До конца года эта сумма будет доведена до 20 тысяч сомов.

"Эти средства будут выплачиваться не из государственного бюджета, а из других источников. Мы обсудили с ДУМКом, и будет оказываться такая помощь. Кроме этого, во всех мечетях есть урны, куда прихожане вносят пожертвования. Никто не знает, сколько там денег собирается. Теперь в каждой мечети мы установим QR-коды, куда можно перечислить средства. Они все будут попадать на счет ДУМК и дальше ими распределяться. Вот такой порядок будет установлен. Раз молдо получают заработную плату, пусть работают", - сказал президент.

Источник: Кабар