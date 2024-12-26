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Кыргызстан и Турция укрепляют сотрудничество в сфере религии

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Директор Государственной комиссии по делам религий Азамат Юсупов и глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Абдулазиз Закиров совершили рабочий визит в Турцию с целью реализации проекта меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках визита делегация во главе с директором ГКДР Азаматом Юсуповым и главой Духовного управления мусульман Кыргызстана Абдулазизом Закировым провела встречу с председателем управления по делам религий Турции Али Эрбашем.

На встрече обсуждались вопросы совершенствования религиозного образования, обмена опытом и методической информацией в сфере религии, а также проведение совместных исследований в этой области. В ходе встречи был подписан меморандум о сотрудничестве в религиозной сфере.

По итогам стороны выразили уверенность в развитии и укреплении сотрудничества и дружбы между странами.


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URL: https://www.vb.kg/441763
Теги:
религия, Турция, сотрудничество, Кыргызстан
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