Кыргызстан и Турция укрепляют сотрудничество в сфере религии

Директор Государственной комиссии по делам религий Азамат Юсупов и глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Абдулазиз Закиров совершили рабочий визит в Турцию с целью реализации проекта меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках визита делегация во главе с директором ГКДР Азаматом Юсуповым и главой Духовного управления мусульман Кыргызстана Абдулазизом Закировым провела встречу с председателем управления по делам религий Турции Али Эрбашем.

На встрече обсуждались вопросы совершенствования религиозного образования, обмена опытом и методической информацией в сфере религии, а также проведение совместных исследований в этой области. В ходе встречи был подписан меморандум о сотрудничестве в религиозной сфере.

По итогам стороны выразили уверенность в развитии и укреплении сотрудничества и дружбы между странами.