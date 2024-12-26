Жокорку Кенеш утвердил запрет на ношение никаба в общественных местах

Жогорку Кенеш КР на заседании 26 декабря принял сразу во втором и третьем чтениях два законопроекта, регулирующих религиозную сферу. Это проекты законов "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в религиозной сфере".
Законопроект о внесении изменений направлен на реализацию прав граждан и религиозных объединений, а также на приведение законодательства в соответствие с законом "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях".
В законопроекте предусмотрены запреты на:
Законопроект "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях" предлагает регулирование процесса получения зарубежного религиозного образования. Желающие учиться за пределами страны должны согласовать свой выезд с Государственной комиссией по делам религий и центральным органом управления религиозной организацией.
Законопроект вводит учетную регистрацию объектов религиозного назначения и вводит следующие запреты (приводим только те, которые не были упомянуты выше - при представлении первого проекта):
Запреты направлены на регулирование взаимодействия религии, общества и государственной системы, а также на обеспечение светского характера государства.
В случае нарушения какого-либо из этих запретов штраф для физических лиц составит 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов или $230), для юридических – 650 расчетных показателей (65 тысяч сомов или $747).
Оба законопроекта направлены президенту Кыргызстана на утверждение.
Источник: Фергана