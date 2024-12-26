Жокорку Кенеш утвердил запрет на ношение никаба в общественных местах

Жогорку Кенеш КР на заседании 26 декабря принял сразу во втором и третьем чтениях два законопроекта, регулирующих религиозную сферу. Это проекты законов "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в религиозной сфере".

Законопроект о внесении изменений направлен на реализацию прав граждан и религиозных объединений, а также на приведение законодательства в соответствие с законом "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях".

В законопроекте предусмотрены запреты на:

полное сокрытие лица (то есть на ношение никабов, паранджи. – Прим. "Ферганы") в учреждениях органов государственной власти и общественных местах. Исключение - случаи, связанные с медицинскими показаниями, трудовой или спортивной деятельностью, а также культурными или общественными мероприятиями; приглашение религиозных деятелей для проведения религиозных мероприятий в домах престарелых, исправительных учреждениях и Вооруженных силах без согласования с уполномоченными органами; создание политических партий на религиозной основе, использование религиозной тематики в агитационных материалах; распространение религиозной литературы и материалов в общественных местах, государственных и муниципальных организациях, а также в образовательных учреждениях (кроме объектов религиозного назначения). дискриминацию на основании религиозной принадлежности, в том числе в интернете. осуществление религиозной деятельности или использование объектов религиозного назначения без соответствующей регистрации.

Законопроект "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях" предлагает регулирование процесса получения зарубежного религиозного образования. Желающие учиться за пределами страны должны согласовать свой выезд с Государственной комиссией по делам религий и центральным органом управления религиозной организацией.

Законопроект вводит учетную регистрацию объектов религиозного назначения и вводит следующие запреты (приводим только те, которые не были упомянуты выше - при представлении первого проекта):

на обход жилых и нежилых помещений с целью навязывания религии, кроме как в объектах религиозного назначения и учебных заведениях; на ввоз, изготовление и распространение материалов, содержащих призывы к экстремистской деятельности; на распространение и пропаганду религии в государственных и муниципальных учреждениях, в Вооруженных силах; на вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность или на религиозные должности; на принуждение к смене веры; на принижение традиций кыргызского народа религиозными нормами.

Запреты направлены на регулирование взаимодействия религии, общества и государственной системы, а также на обеспечение светского характера государства.

В случае нарушения какого-либо из этих запретов штраф для физических лиц составит 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов или $230), для юридических – 650 расчетных показателей (65 тысяч сомов или $747).

Оба законопроекта направлены президенту Кыргызстана на утверждение.

Источник: Фергана