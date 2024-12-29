Погода
$ 86.92 - 87.38
€ 89.82 - 90.82

В КР планируют испытания влагосберегающей технологии почвы

338  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Между Департаментом по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и Иранской международной торговой компанией "Кум Гостар" был подписан меморандум сроком на один год.

Основная цель меморандума – создание партнерских отношений, направленных на обеспечение сельских товаропроизводителей республики суперабсорбентами (влагосберегающие препарты) по доступной цене и в установленные сроки, а также на развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества между сторонами.

В данном меморандуме Департамент проводит официальные испытания суперабсорбентов (влагосберегающих препаратов) на сортоиспытательных участках в регионах республики и в случае положительных результатов рекомендует их использование аграриям и фермерам республики при выращивании сельскохозяйственных культур.

В рамках данного соглашения компания осуществит поставку образцов суперабсорбента на различные сортоиспытательные участки, а также организует во всех регионах республики обучающие семинары по использованию суперабсорбента и обеспечит приезд специалистов для проведения обучающих семинаров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441799
Теги:
Иран, сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  