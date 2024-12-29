В КР планируют испытания влагосберегающей технологии почвы

Между Департаментом по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и Иранской международной торговой компанией "Кум Гостар" был подписан меморандум сроком на один год.

Основная цель меморандума – создание партнерских отношений, направленных на обеспечение сельских товаропроизводителей республики суперабсорбентами (влагосберегающие препарты) по доступной цене и в установленные сроки, а также на развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества между сторонами.

В данном меморандуме Департамент проводит официальные испытания суперабсорбентов (влагосберегающих препаратов) на сортоиспытательных участках в регионах республики и в случае положительных результатов рекомендует их использование аграриям и фермерам республики при выращивании сельскохозяйственных культур.

В рамках данного соглашения компания осуществит поставку образцов суперабсорбента на различные сортоиспытательные участки, а также организует во всех регионах республики обучающие семинары по использованию суперабсорбента и обеспечит приезд специалистов для проведения обучающих семинаров.