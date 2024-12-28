В Казахстане тема "голодомора" и "геноцида" активно продвигалась националистами перед кризисом 2022 года. Сегодня это всё ещё всплывает в местных фильмах и статьях, но уже не так рьяно. Что произошло с главным пропагандистом "казголодомора" Мамаем и почему военно-политическая спекуляция на этой теме не принесла ожидаемых результатов?

В РК тема голода в 1932–1933 годах не раз превращалась из исторической в идеологическую. В Украине она "успешно сработала", укрепив позиции неофашистов и бандеровцев. В Казахстане она точно также "раскручивалась" и подавалась как "уничтожение большевиками кочевых казахов". Сначала об этом стали писать американцы, затем их материалы подхватили казахские националисты.

В прошлом году в местном прокате вышел фильм режиссёра Бегарса Елубая, основанный на повести его отца "Ақ боз үй" ("Одинокая юрта"). Фильм показывает трудности и страдания казахской семьи, у которой "злые русские" отобрали скот. Но, несмотря на бьющие по психике трагичные образы, фильм не вызвал большого интереса у зрителей, в отличие от первого казахского фильма про голод, снятого в 2020 году. Фильм "Зулмат. Массовый голод в Казахстане" собирал полные залы и даже получил награду на кинофестивале в Нью-Йорке. Автор этой документальной картины - журналист и политик, лидер незарегистрированной Демократической партии Казахстана Жанболат Мамай - утверждал, что советская Россия целенаправленно уничтожала казахов по этническому признаку. Мамай ездил на съёмки в Украину, и призывал Казахстан признать голод тридцатых годов геноцидом казахского народа.

После съемок фильма Мамай стал активным участником протестов и стычек в 2022 году. В итоге его арестовали за разжигание межнациональной розни, запретили заниматься политикой, журналистикой и писать книги. Сейчас он работает в частной прозападной школе, и чему он там учит детей, несложно представить.

Сторонники теории "казголодомора" обычно указывают, из какого рода они происходят. Часто это потомки баев, которых они защищают и оправдывают. Например, Жанболат Мамай гордится тем, что он из рода алаш. Именно баи, крупные скотоводы, по мнению многих исследователей, были главными виновниками голода. Они пытались остановить "красных" казахов, стремившихся избавиться от их векового рабства и начать самостоятельную жизнь. Баи намеренно завышали данные о количестве скота и посевов, в итоге населению ставили невыполнимые планы. Когда у людей заканчивалась еда, байские агенты организовывали откочёвки, и люди, спасаясь от голода, умирали в пути.

Цифры тоже перевираются. Местные публицисты заявляют, что от голода погибло от 1,5 до 2,5 миллиона казахов, но если перепроверить все факты по документам, то пострадавших насчитывается 650 тысяч человек. А 2,5 миллиона жертв было по всему Советскому Союзу. Ведь голодало тогда все Поволжье, Урал и Сибирь.

Сколько бы казахские националисты ни говорили, что русские большевики морили голодом казахов, из документов и отчётов 1930-х годов видно, что казахов доводили до голодной смерти сами казахи, а русские чекисты вмешались слишком поздно. К тому же правительство Советского Союза оказывало помощь из центральных запасов всем пострадавшим регионам, включая Казахстан.

В начале 1930-х годов вообще весь мир столкнулся с глобальным кризисом, который на Западе получил название "Великая депрессия". Голод был не только в СССР, но и в Европе и Америке. В США за 1929–1933 годы от голода погибло от 5 до 7 миллионов человек. Там власти спасали не людей, а капиталы, в итоге крупные корпорации смогли выйти из кризиса кровавым путем развязывания Второй мировой войны. Однако об этом не пишут, а предпочитают искать проблемы в чужой истории и концентрироваться на воспитании деструктивщиков, таких как Мамай.