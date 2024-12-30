В СНГ создадут ассоциацию волонтеров

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания при Содружестве Независимых Государств (СНГ) международной ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций, сообщает пресс-служба администрации российского президента.

Путин на неформальном саммите глав государств СНГ отметил, что завершающийся год был провозглашен в СНГ Годом волонтерского движения.

Россия, занимая в 2024 году пост председателя СНГ, старалась наладить систему взаимодействия в этой сфере.

По словам Путина, в текущем году удалось провести более 170 добровольческих мероприятий, миссий и благотворительных акций. Также в рамках СНГ учреждена профильная межгосударственная рабочая группа по развитию волонтерского движения.

"Можно было бы поддержать, мне кажется, и предложение о создании при СНГ международной ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций, сделать ежегодными форумы волонтёров наших стран", - заявил Путин.

Президент России также предложил ввести для наиболее значимых волонтерских проектов отдельные гранты по линии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС).

Источник: cis.minsk.by