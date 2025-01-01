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Вице-президент Ирана предложил странам Ближнего Востока объединиться

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- Нина Ничипорова
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Вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф в статье, опубликованной в журнале Economist, рассказал о том, как его страна может сделать ближневосточный регион более безопасным и процветающим.

- Будучи студентом по направлению "международные отношения" и находясь на вершинах мировой дипломатии уже несколько десятилетий, я пишу данную статью от себя, а не в качестве представителя иранского правительства. Исходя из моего опыта, достижение стабильности на Ближнем Востоке, в особенности в Персидском заливе, требует чего-то большего, нежели просто урегулирование кризисов. Требуются смелые инициативы, которые дадут толчок к трансформации региона. В этой связи я предлагаю создать "Ассоциацию мусульманского западноазиатского диалога" (MWADA) в качестве механизма для достижения этой трансформации.

Данная инициатива приглашает все влиятельные мусульманские страны Западной Азии, в том числе Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Иорданию, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, будущее правительство Сирии, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Йемен, принять участие во всеобъемлющих переговорах. Также в данном процессе могут принять участие и представители ООН. Эта инициатива должна основываться на высших ценностях нашей общей религии - ислама, а также на принципах суверенитета, территориальной целостности, невмешательства и коллективной безопасности. Аббревиатура названия данной ассоциации на английском языке MWADA, в арабском языке, то есть на общем для нас всех языке для молитвы, читается как "Маваддат", что в переводе означает "дружелюбие", и тем самым ставит перед организацией цель по укреплению мирного сосуществования и справедливого партнерства.

Основным приоритетом инициативы "Маваддат" является установление немедленного прочного и постоянного режима прекращения огня в Газе, Ливане, Сирии и Йемене. Заключение Договора о ненападении между государствами-участниками MWADA наряду с региональным коллективным контролем будут способствовать коренному укреплению стабильности и защите региона от внешнего вмешательства и внутренних конфликтов.

Экономическая интеграция является центральным элементом видения инициативы (MWADA). Западная Азия сталкивается с отсутствием взаимосвязанности из-за разрозненности торговых сетей, пренебрежения разработкой внутри региональных банковских и платежных механизмов, политического соперничества и сильной зависимости от иностранных рынков. Создание Фонда развития MWADA может обеспечить финансирование необходимых инфраструктурных проектов, особенно в районах, пострадавших от конфликтов. Помимо этого, административные реформы в Сирии как основание для получения экономической помощи могут закрепить принцип подотчетности и заложат фундамент для безопасности и стабильности страны, в которой женщины и меньшинства смогут процветать.

"Пост-Асадовская Сирия является серьезным вызовом для нас всех"

В своей статье Мохаммад Джавад Зариф коснулся и ситуации, которая сегодня сложилась в Сирии. В начале декабря российский МИД сообщал, что Башар Асад оставил пост президента и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти вооруженным оппозиционным формированиям мирным путем.

- Пост-Асадовская Сирия является серьезным вызовом для нас всех. Безудержная агрессия Израиля, игнорирующая суверенитет Сирии, внешние вмешательства, угрожающие территориальной целостности Сирии, ужасные сцены насилия и жестокости, напоминающие зверства ИГИЛ, а также этническое и религиозное насилие, которое может привести к полномасштабной гражданской войне, требуют срочного внимания со стороны членов инициативы MWADA.

Решение гуманитарной катастрофы в Палестине также имеет жизненно важное значение для региональной стабильности. Инициатива MWADA должна поставить на первое место право палестинцев на самоопределение и поддерживать справедливые решения, которые будут абсолютно уважительны по отношению к идеалам данного народа. Это касается не только политических решений, но и экономических возможностей и признания прав палестинцев.

Инициатива MWADA создаст благоприятные условия для инфраструктурных проектов – от транспортировки до линий электропередач и коммуникационных сетей. Данные предложения не только облегчат перемещение товаров, но и сделают возможным обмен энергией, информацией и услугами. Мы в Западной Азии должны понять, что концепция независимости тесно связана с позицией страны в глобальной цепочке добавленной стоимости.

Обеспечение энергетической безопасности является одним из основных элементов регионального сотрудничества, создающим возможности для формирования взаимозависимости на региональном уровне. Региональные соглашения в области энергетики должны быть направлены на защиту энергетических маршрутов и исследование устойчивых источников энергии. Широкий и нетронутый потенциал Иранского плато и других территорий стран-участников MWADA, подходящих для солнечных и ветровых ферм, делает сотрудничество в области возобновляемых источников энергии осуществимым экономическим проектом, который обеспечит чистую энергию для региона и даже за его пределами.

Инициатива MWADA может стать основой для нового регионального сотрудничества в области свободы судоходства через создание совместных морских патрулей безопасности. Наш регион является важным проходом для таких стратегически важных водных путей мира, как Ормузский пролив, Суэцкий канал и Баб-эль-Мандеб. Иран с учетом своего стратегического положения и опыта в области безопасности играет уникальную роль в конструктивном партнерстве по обеспечению безопасности таких жизненно важных водных путей, как Ормузский пролив. Другие страны также могут сыграть ключевую роль в обеспечении безопасности Суэцкого канала и Баб-эль-Мандеба.

Инициатива "Ормузский мирный проект" (HOPE), предложенная Ираном более 5 лет назад, является ярким примером региональной инициативы, направленной на укрепление мира и стабильности среди стран региона Ормузского пролива. В настоящее время данная инициатива может получить новое дыхание благодаря значительному прогрессу в отношениях между Ираном, ОАЭ и Саудовской Аравией. Сотрудничество между Ираном и Саудовской Аравией - двумя влиятельными государствами региона - сыграет ключевую роль в укреплении единства и братства между шиитами и суннитами. Таким образом, мы сможем эффективно противостоять силам раздора, экстремизму и конфессиональным конфликтам, которые исторически дестабилизировали регион.

Стремление к созданию зоны, свободной от ядерного оружия, и восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном станут ключевыми элементами данной концепции. Этот подход не только решит проблему нераспространения ядерного оружия, но и укрепит общую приверженность миру и стабильности.

В рамках инициативы MWADA приоритет должен отдаваться сотрудничеству в области культурных обменов, управления водными ресурсами, борьбы с терроризмом и медиакампаний, направленных на продвижение идеи сосуществования.

Роль Ирана

Вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф также порассуждал о роли своей страны в предложенной им модели MWADA, отметив, что Исламская Республика, столкнувшаяся с большими трудностями, смогла не только выжить без внешней помощи, но и даже продвинуться вперед, и готова "делать смелые шаги".

- Иран, как и другие страны, будет играть ключевую роль в предложенной модели MWADA. За последние 45 лет моя страна продемонстрировала значительную стойкость и самодостаточность в области безопасности и обороны, сумев не только выжить без внешней помощи, но и даже продвинуться вперед, несмотря на давление со стороны внерегиональных сил.

Широко распространенное мнение о том, что Иран утратил свои рычаги влияния в регионе, основывается на ошибочном предположении, что Иран якобы поддерживал прокси-отношения с силами сопротивления.

Сопротивление имеет свои корни в оккупации арабских земель Израилем, осквернении исламских святынь, апартеиде, геноциде и постоянной агрессии против соседних государств. Оно существовало еще до Исламской революции в Иране в 1979 году и будет продолжаться, пока сохраняются его коренные причины. Попытки приписать это Ирану могут быть успешными в рамках PR-кампании, но они будут препятствовать поиску реальных решений.

Как и любая другая нация, Иран сталкивался с различными вызовами и совершал свои ошибки. Иранский народ, переживший значительные жертвы, теперь готов с решимостью и уверенностью делать смелые шаги. Этот сдвиг от точки зрения, ориентированной на угрозу, к перспективе, ориентированной на возможности, соответствует видению, изложенному президентом Пезешкяном (и мной) во время летней президентской кампании в Иране.

Время действовать - сейчас

Инициатива MWADA призывает нас переосмыслить образ региона не как поле битвы, а как центр дружбы, единства и солидарности региона, в котором поиски общих возможностей и коллективного благосостояния становятся основой. Время перемен настало. Мы обязаны вести содержательные и, безусловно, откровенные разговоры, чтобы построить будущее, основанное на сотрудничестве, совместном и устойчивом развитии, социальной справедливости, благосостоянии и новой надежде.

Преобразование Западной Азии в символ мира и сотрудничества - это не просто идеалистическая мечта, а стратегическая необходимость и достижимая цель, которая требует только приверженности, диалога и общего видения. Инициатива MWADA может создать пространство для этой трансформации. Давайте воспользуемся этой возможностью, чтобы превратить Западную Азию в стабильный, процветающий и мирный регион, где взаимопонимание, взаимное уважение и сотрудничество заменят конфликты и раздоры. Те из нас, кто состоит в соответствующих правительствах наших стран, должны воспользоваться этой возможностью и смотреть в будущее, а не оставаться пленниками прошлого. Время действовать - сейчас.


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URL: https://www.vb.kg/441856
Теги:
Иран, президент, безопасность, конфликт, сотрудничество, проект, инициатива
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