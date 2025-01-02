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Деда Мороза запатентовали в Грузии

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Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии ("Грузпатент") зарегистрировал Деда Мороза в качестве интеллектуальной собственности. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети, сообщает "МИР 24".

"Дед Мороз как интеллектуальная собственность Грузии будет защищен "Грузпатентом", – отмечается в сообщении.

В "Грузпатенте" отметили, что дети верят в существование Деда Мороза, взрослые – нет. Однако так или иначе Новый год связан с исполнением желаний и с приходом Деда Мороза для детей.

"Интеллект для людей является той божественной искрой, которая может превратить в реальность любую цель или "голубую" мечту. Подтверждено, что разумного и трудолюбивого человека в случае правильного использования интеллекта от исполнения желаний отдаляет лишь время", – заключили в "Грузпатенте".

По легенде, грузинский Дед Мороз родился в живописном селе Ушгули, расположенном в горах Сванетии. Жители восточных регионов страны называют его Товлис Папа, а на западе – Товлис Бабуа. Как и все его зимние собратья, он покидает родные края, только чтобы поздравить детей с Новым годом. Передвигается герой на ослике или лошади, а неизменным атрибутом его образа служит кинжал, который он носит не в качестве грозного оружия, а как дань национальному костюму. Дополняет облик добряка мешок с бубенчиками "хурджини", в котором всегда найдутся чурчхела, козинаки и мандарины. Подарки и сладости седовласый герой раздает в одиночку – внучки у него нет. А чтобы он успевал порадовать как можно больше ребятишек, на время праздников резиденцию грузинского Деда Мороза разбивают прямо в центре Тбилиси.


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URL: https://www.vb.kg/441869
Теги:
Грузия, Новый год
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