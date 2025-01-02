Заместитель председателя Кабинета министров-председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев выступил с заявлением о планах и задачах на новый 2025 год.

Ташиев отметил, что в 2025-2026 годах основной целью является полное искоренение коррупционных явлений. С нового года вступили в силу новые изменения в законы против коррупции, к примеру, отменены штрафы за коррупцию, введено пожизненное отстранение от госслужбы осуждённых за коррупционным статья уголовного кодекса.

Он отметил, что на данный момент в стране полностью ликвидирована организованная преступность, хотя многие в это не верили и также будет искоренена коррупция.

Также Ташиев предостерег представителей правоохранительных органов от преследования и ложных обвинений в отношении невиновных людей. "Нам не нужны такие результаты от "подстав"" - сказал он, добавив, что защита прав человек должна быть одной из основных обязанностей руководства страны.

Далее Ташиев предложил запретить в Кыргызстане проведение турниров и тренировок по боям без правил.

Он обратился к молодежи, которые данные момент занимаются боями без правил, сказав, что из-за драк они после 50-60 лет станут инвалидами. "Это не вид спорта, а драка", - сказал он, призвав заниматься боксом, борьбой, футболом и другими традиционными видами спорта.

Кроме этого, Ташиев предложил прекратить традицию запускать салюты. Он призвал показать пример госслужащим, в тоже время добавив, что для частных лиц запрет вводиться не будет.

Ташиев подсчитал, что около 50 госучреждений запускают салюты, но потраченные на эти средства могли бы быть направлены на социальные нужды.

Вместе с этим Ташиев запретил впреть руководителям госорганов проводить корпоративы. По его словам, госорганы провели около 1 тыс. корпоративов, в которых участвовали от 50 до 500 человек и потратили около 10 млн долларов. На эти деньги можно было обеспечить квартирами 200 человек. Он добавил, что в этом году запретил проводить корпоратив сотрудникам ГКНБ.

Ташиев также раскритиковал руководителей госорганов и айыл окмоту, официально поздравлявших соотечественников с новым годом. По его словам, достаточно поздравлений от президента, спикера и председателя Кабинета министров.

В завершение Ташиев снова предостерег госслужащих от коррупционных проявлений. "Мы продолжаем работать несмотря на новогодние каникулы", - отметил глава ГКНБ.

Источник: Кабар