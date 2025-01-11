Кокбористка Раиса Ерошкина: Травмы только укрепили мою решимость

Уроженка города Орловки Кеминского района Раиса Ерошкина - смелая и решительная 17-летняя девушка, для которой кок-бору стало не просто хобби, а настоящей страстью. С 15 лет она играет в этот опасный и захватывающий вид спорта, который требует силы и выносливости. Несмотря на неоднократные падения с лошади и травмы, Раиса не боится боли и продолжает стремиться к победам. Сейчас она выступает за команду "Ынтымак" из Орловки, играя наравне с мужчинами и мечтая стать профессиональным игроком в кок-бору. В команде ее уважают за силу, решительность и стремление к победам.

Когда вы начали играть в кок-бору, и как оказались в этом виде спорта?

Мой первый опыт был довольно необычным. Я родом из Орловки, и как-то раз местные ребята предложили мне присоединиться к игре в кок-бору. Я была не совсем уверена, но в итоге согласилась. В самом начале мне было немного страшно, так как в игре участвовали только мужчины, и атмосфера была довольно серьезной. Однако, когда я села на лошадь, я почувствовала себя частью чего-то очень мощного и захватывающего. Это было незабываемо. С каждым моментом я все больше понимала, что кок-бору - это не просто игра, а настоящая часть нашей культуры и традиции.

Как долго вы играете в кок-бору и где обычно проходят игры?

Я начала играть примерно два года назад, и, несмотря на то, что в нашем селе это не так часто происходит, мы с друзьями устраиваем игры, когда бывает возможность. Мы чаще всего собираемся на дачах или в специальных местах, подготовленных для таких событий. Чаще всего это происходит в горных районах или на равнинах, где есть пространство для игры. Атмосфера всегда особенная: игра проходит на открытом воздухе, и ты чувствуешь связь с природой и лошадьми.

Как подготовить лошадей для кок-бору?

Работать с лошадьми для кок-бору - это целое искусство. Мы не просто обучаем их простым трюкам, а развиваем их выносливость, реакцию и умение адаптироваться к сложным ситуациям. Для кок-бору лошадь должна быть крепкой, уравновешенной и быстро реагировать на команды. Мы начинаем с того, что знакомим их с командой и особенностями игры. Важный момент - это спокойствие, потому что кок-бору - это игра с быстрыми поворотами и резкими изменениями направления. Лошадь должна уметь в таких условиях оставаться под контролем и быть готовой к быстрым действиям.

Как воспринимают девушек в кок-бору, и с какими трудностями вы сталкиваетесь в игре?

Это сложный вопрос, потому что кок-бору, безусловно, считается мужским спортом. Но я считаю, что с правильным отношением и тренировками девушки тоже могут быть успешными в этом деле. Мужчины, конечно, играют более агрессивно и жестко, что может быть довольно опасно для женщин, если они не подготовлены. Однако я чувствую, что ко мне относятся с уважением. В целом, на поле всегда есть моменты, когда я чувствую, что мне нужно больше быть внимательной и осторожной, чем ребятам. Но это часть игры, и мне это нравится.

Что вам больше всего нравится в игре в кок-бору? Каковы ощущения в центре действия?

О, это удивительные ощущения! Когда ты в самом центре игры, когда все вокруг буквально бушует, когда ты скачешь на лошади и пытаешься схватить козла, ты ощущаешь настоящую силу и свободу. Каждое движение становится частью чего-то огромного. Игра в кок-бору - это не просто физическая активность, это еще и психологическое испытание. Ты должен быстро принимать решения, понимать, как расположить силы и как работать с лошадью, чтобы победить.

Были ли у вас травмы во время игры? Как справляетесь с ними?

Да, травмы бывают, и это часть игры. Я несколько раз падала с лошади, однажды повредила ногу. Однажды даже упала в тайказан (кольцеобразный земляной вал, который играет роль ворот). Это было довольно больно, но важно уметь восстанавливаться. Лично для меня травмы не стали препятствием, а наоборот, они стали дополнительной мотивацией работать еще больше. Сейчас я стала более осторожной и уделяю больше внимания физической подготовке, чтобы снизить риск травм. Кок-бору требует от игрока не только силы, но и гибкости, выносливости и быстроты реакции

Какие у вас планы на будущее в кок-бору? Мечтаете попасть в сборную Кыргызстана?

Конечно! Это моя большая мечта. Я хочу играть на профессиональном уровне и попасть в сборную. Но для этого мне нужно еще много работать, тренироваться и развиваться. Я знаю, что путь будет долгим и сложным, но я готова на это. Кок-бору для меня - не просто хобби, а настоящее призвание. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу представить свою страну на международной арене.

Какой совет вы бы дали девушкам, которые хотят начать играть в кок-бору?

Я бы посоветовала не бояться и не сдаваться. Кок-бору - это не просто игра, это настоящий спорт, который требует силы воли, упорства и терпения. Если вы любите лошадей и хотите испытать свои силы, то обязательно попробуйте! И пусть никто не говорит, что это только для мужчин - девушки тоже могут показать себя на поле, главное - верить в свои силы и готовиться к вызовам.