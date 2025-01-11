Погода
$ 87.14 - 87.61
€ 89.47 - 90.47

Кокбористка Раиса Ерошкина: Травмы только укрепили мою решимость

371  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Уроженка города Орловки Кеминского района Раиса Ерошкина - смелая и решительная 17-летняя девушка, для которой кок-бору стало не просто хобби, а настоящей страстью. С 15 лет она играет в этот опасный и захватывающий вид спорта, который требует силы и выносливости. Несмотря на неоднократные падения с лошади и травмы, Раиса не боится боли и продолжает стремиться к победам. Сейчас она выступает за команду "Ынтымак" из Орловки, играя наравне с мужчинами и мечтая стать профессиональным игроком в кок-бору. В команде ее уважают за силу, решительность и стремление к победам.

Когда вы начали играть в кок-бору, и как оказались в этом виде спорта?

Мой первый опыт был довольно необычным. Я родом из Орловки, и как-то раз местные ребята предложили мне присоединиться к игре в кок-бору. Я была не совсем уверена, но в итоге согласилась. В самом начале мне было немного страшно, так как в игре участвовали только мужчины, и атмосфера была довольно серьезной. Однако, когда я села на лошадь, я почувствовала себя частью чего-то очень мощного и захватывающего. Это было незабываемо. С каждым моментом я все больше понимала, что кок-бору - это не просто игра, а настоящая часть нашей культуры и традиции.

Как долго вы играете в кок-бору и где обычно проходят игры?

Я начала играть примерно два года назад, и, несмотря на то, что в нашем селе это не так часто происходит, мы с друзьями устраиваем игры, когда бывает возможность. Мы чаще всего собираемся на дачах или в специальных местах, подготовленных для таких событий. Чаще всего это происходит в горных районах или на равнинах, где есть пространство для игры. Атмосфера всегда особенная: игра проходит на открытом воздухе, и ты чувствуешь связь с природой и лошадьми.

Как подготовить лошадей для кок-бору?

Работать с лошадьми для кок-бору - это целое искусство. Мы не просто обучаем их простым трюкам, а развиваем их выносливость, реакцию и умение адаптироваться к сложным ситуациям. Для кок-бору лошадь должна быть крепкой, уравновешенной и быстро реагировать на команды. Мы начинаем с того, что знакомим их с командой и особенностями игры. Важный момент - это спокойствие, потому что кок-бору - это игра с быстрыми поворотами и резкими изменениями направления. Лошадь должна уметь в таких условиях оставаться под контролем и быть готовой к быстрым действиям.

Как воспринимают девушек в кок-бору, и с какими трудностями вы сталкиваетесь в игре?

Это сложный вопрос, потому что кок-бору, безусловно, считается мужским спортом. Но я считаю, что с правильным отношением и тренировками девушки тоже могут быть успешными в этом деле. Мужчины, конечно, играют более агрессивно и жестко, что может быть довольно опасно для женщин, если они не подготовлены. Однако я чувствую, что ко мне относятся с уважением. В целом, на поле всегда есть моменты, когда я чувствую, что мне нужно больше быть внимательной и осторожной, чем ребятам. Но это часть игры, и мне это нравится.

Что вам больше всего нравится в игре в кок-бору? Каковы ощущения в центре действия?

О, это удивительные ощущения! Когда ты в самом центре игры, когда все вокруг буквально бушует, когда ты скачешь на лошади и пытаешься схватить козла, ты ощущаешь настоящую силу и свободу. Каждое движение становится частью чего-то огромного. Игра в кок-бору - это не просто физическая активность, это еще и психологическое испытание. Ты должен быстро принимать решения, понимать, как расположить силы и как работать с лошадью, чтобы победить.

Были ли у вас травмы во время игры? Как справляетесь с ними?

Да, травмы бывают, и это часть игры. Я несколько раз падала с лошади, однажды повредила ногу. Однажды даже упала в тайказан (кольцеобразный земляной вал, который играет роль ворот). Это было довольно больно, но важно уметь восстанавливаться. Лично для меня травмы не стали препятствием, а наоборот, они стали дополнительной мотивацией работать еще больше. Сейчас я стала более осторожной и уделяю больше внимания физической подготовке, чтобы снизить риск травм. Кок-бору требует от игрока не только силы, но и гибкости, выносливости и быстроты реакции

Какие у вас планы на будущее в кок-бору? Мечтаете попасть в сборную Кыргызстана?

Конечно! Это моя большая мечта. Я хочу играть на профессиональном уровне и попасть в сборную. Но для этого мне нужно еще много работать, тренироваться и развиваться. Я знаю, что путь будет долгим и сложным, но я готова на это. Кок-бору для меня - не просто хобби, а настоящее призвание. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу представить свою страну на международной арене.

Какой совет вы бы дали девушкам, которые хотят начать играть в кок-бору?

Я бы посоветовала не бояться и не сдаваться. Кок-бору - это не просто игра, это настоящий спорт, который требует силы воли, упорства и терпения. Если вы любите лошадей и хотите испытать свои силы, то обязательно попробуйте! И пусть никто не говорит, что это только для мужчин - девушки тоже могут показать себя на поле, главное - верить в свои силы и готовиться к вызовам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441979
Теги:
кок-бору, Чуйская область, Кыргызстан, Соревнования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  