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Талантбек Иманов провел встречу с бизнесменами Джети-Огузского района

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В Национальном агентстве по инвестициям при президенте КР (НАИ) состоялась встреча директора Талантбека Иманова с представителями местного самоуправления и бизнеса Джети-Огузского района, Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Талантбек Иманов рассказал о новых мерах поддержки со стороны государства бизнес-среды на законодательном уровне, о проводимых реформах и упрощению административных процедур. Также была озвучена информация о деятельности НАИ за 2024 год, о реализованных крупных проектах, о работе по защите прав предпринимателей. Предпринимателям презентована нормативная правовая база, направленная на защиту прав предпринимателей от необоснованных проверок со стороны соответствующих уполномоченных органов.

"Мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы 24/7 лицом к лицу обсуждать с бизнесом все насущные вопросы. Не должно быть подводных камней и бюрократического давления. Если будут факты, сообщайте нам", – отметил Иманов.

Также глава ведомства подчеркнул, что важную роль в развитии экономики КР играет малый и средний бизнес в регионах, поэтому упор на работу во всех областях будет еще больше усилен.

"В условиях глобальных изменений малый и средний бизнес становится основой устойчивого роста экономики страны, создавая новые рабочие места и способствуя развитию местных сообществ. Важно поддерживать инициативы предпринимателей и предлагать им необходимые ресурсы, чтобы стимулировать их рост и конкурентоспособность", – сказал Талантбек Иманов.

Представители бизнеса озвучили темы, касающиеся бюрократии, земельных и других вопросов ведения бизнеса. Также на встрече были предложены идеи по реализации инвестиционных проектов в регионе.

По итогам встречи стороны выразили намерение активно сотрудничать на регулярной основе для реализации инвестиционных проектов, направленных на стимулирование устойчивого экономического роста Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/442045
Теги:
бизнес, инвестиции, Иссык-Кульская область, Кыргызстан
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