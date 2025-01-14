В Лейлекском районе ГКНБ вернул земельный участок государству

ГКНБ вернул государству земельный участок детского сада, расположенный в селе Сумбула (ранее - Андарак), который в 2005 году был незаконно приватизирован, а впоследствии на нем был построен жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам соответствующих работ земельный участок площадью 0,30 га и рыночной стоимостью 3 млн 750 тыс. сомов добровольно передан на баланс Сумбулинского айыл окмоту Лейлекского района. В 2025 году на этом участке планируется строительство нового здания детского сада.