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В Лейлекском районе ГКНБ вернул земельный участок государству

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ГКНБ вернул государству земельный участок детского сада, расположенный в селе Сумбула (ранее - Андарак), который в 2005 году был незаконно приватизирован, а впоследствии на нем был построен жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам соответствующих работ земельный участок площадью 0,30 га и рыночной стоимостью 3 млн 750 тыс. сомов добровольно передан на баланс Сумбулинского айыл окмоту Лейлекского района. В 2025 году на этом участке планируется строительство нового здания детского сада.


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URL: https://www.vb.kg/442051
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, детский сад, земельный участок, Лейлекский район, строительство
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