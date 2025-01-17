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В Бишкеке обсудили роль женщин в религиозных общинах

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики совместно с посольством Турецкой Республики в Кыргызской Республике и ПООЖ "Мутакалим" провели симпозиум "Роль женщин в религиозных общинах: опыт Кыргызстана и Турции".

В мероприятии приняли участие депутаты Жогорку Кенеша КР, представители государственных органов, члены Межконфессионального совета Кыргызстана, представители международных организаций, а также женщины-лидеры религиозных общин.

В ходе симпозиума участники отметили необходимость дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией в целях поддержки женских инициатив.

Кроме того, речь шла о повышении роли женщин в религиозных общинах, расширении образовательных программ и важности межконфессионального диалога для общественной безопасности.

Заместитель директора Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики Канатбек Мидин уулу подчеркнул, что участие женщин в общественно значимых процессах в религиозной сфере способствует укреплению духовных ценностей и помогает предотвратить некоторые негативные явления. Особо остановился на важности в сегодняшних условиях предотвращать ситуации с семейным насилием.

Руководитель общественного объединения "Мутакалим" Жамал Фронтбек кызы отметила необходимость уделять особое внимание повышению уровня образования женщин в религиозной сфере и их профессиональному развитию.

Представители Управления по делам религий Турции поделились опытом работы с женщинами в религиозной сфере Турции и выразили готовность к дальнейшей совместной реализации проектов.

По итогам мероприятия участники договорились продолжить совместную работу, основываясь на практических рекомендациях, выработанных в ходе симпозиума, с целью защиты прав женщин и укрепления их роли в обществе.


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URL: https://www.vb.kg/442134
Теги:
религия, Турция, Кыргызстан, женщины
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